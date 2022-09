Chechenos prestaram homenagem fúnebre ao atacante que decapitou professor francês

Aproximadamente duas centenas de chechenos compareceram este domingo nas cerimónias fúnebres de Abdullakh Anzorov, prontos para prestar uma última homenagem ao atacante de 18 anos que, a 17 de outubro, tirou a vida a Samuel Paty perto do liceu onde lecionava, nos arredores de Paris.

O jovem acabou por ser abatido pela polícia no local do crime, onde decapitou o professor francês de História e Geografia, depois de este ter mostrado aos alunos duas caricaturas de Maomé durante uma aula sobre liberdade de expressão.

O corpo de Anzorov — que vivia em França como refugiado — foi repatriado para a Rússia, de forma a que pudesse ser enterrado na cidade chechena de Shalazhi.

A imprensa regional não tinha divulgado qualquer informação sobre o local onde o funeral iria decorrer, mas vários vídeos mostram uma multidão de centenas de pessoas, entre familiares e amigos, a acompanhar o cortejo fúnebre para o qual foram destacados 60 elementos das forças de segurança.

As imagens deixam ouvir orações e cânticos de louvor para Anzorov, enquanto a urna era transportada em ombros ao longo de um manto de neve.

O porta-voz do Kremlin afirmou esta segunda-feira não estar a par de qualquer informação sobre o enterro do jovem atacante e apelidou o homicídio do professor de 47 anos como “um ato terrorista”.

Para Dmitry Peskov, “estamos a falar de um assassino, de um terrorista”, e “esses atos são condenáveis e absolutamente inaceitáveis”.