Apareceram mais dois monólitos… já são sete e há quem reclame a sua paternidade

Dias depois de um coletivo artístico ter reivindicado a autoria dos monólitos que apareceram nas últimas semanas nos estados americanos de Utah, Califórnia e Pensilvânia e na Roménia, o sexto e sétimo exemplares foram encontrado na ilha de Wight, no sul de Inglaterra, e numa reserva natural perto de Oudehome, nos Países Baixos.

O grupo The Most Famous Artist, de Santa Fe (Novo México, também nos Estados Unidos da América), anunciou ter estado por detrás da colocação do primeiro monólito num deserto de rochas avermelhadas no condado de San Juan, Utah, a 18 de novembro. O objeto foi detetado pelas autoridades locais ao vigiarem gado de helicóptero.

A descoberta do objeto atraiu curiosos e deu azo a especulação sobre se teria origem extraterrestre, num eco do filme “2001: Odisseia no Espaço”, em que um monólito parece ter um papel determinante na aquisição de inteligência por um grupo de símios e, logo, na origem da Humanidade.

Vários órgãos de comunicação exibiram fotos do monólito da ilha de Wight, incluindo uma rádio local.

O monólito de Utah desapareceu a 27 de novembro. Um vídeo no YouTube mostrava a sua remoção por indivíduos não identificados. Na véspera surgira outro na colina Batca Doamnei, em Piatra Neamt, no norte da Roménia, que desapareceria dias depois.

Já na na semana passada foi a vez da montanha Pine em Atascadero, Califórnia, e da loja Granda Joe’s em Pittsburgh, Pensilvânia. Ambos já foram removidos, tendo o primeiro sido substituído por uma cruz de madeira. O grupo que reclama a paternidade dos três primeiros ainda não se pronunciou sobre os monólitos de Inglaterra e dos Países Baixos.

O coletivo The Most Famous Artist propõe-se vender cada monólito por 45 mil dólares (37 mil euros). Sexta-feira divulgaram imagens na rede social Instagram de um monólito a sair de um ateliê. Em tom jocoso, perguntavam se havia “colecionadores interessados num monólito alienígena oficial”, pelo preço indicado.

Outras publicações do grupo mostravam fases do fabrico asseguravam que os materiais usados tinham “qualidade de museu”. E revelaram ainda um quarto monólito instalado no parque Joshua Tree, também na Califórnia.

“Estão por toda a parte”

O monólito da ilha de Wight apareceu, domingo, na praia de Compton, junto a uma ravina. As redes sociais não demoraram a encher-se de fotos do objeto, enfiado na areia e a refletir a luz do sol. “Eu conhecia as histórias dos monólitos recentes, por isso reconheci-o logo”, afirmou um habitante da ilha de Wight, Tom Dunford, à televisão britânica Sky News.

Dunford estava a passear com a noiva e o cão, manhã cedo, quanto deparou com a estrutura prateada, com a forma de um prisma triangular. No mesmo dia surgiu o da reserva natural de Kiekenberg, na região da Frísia, Países Baixos.

Este estava coberto de gelo e tinha uma extensão de água perto, como mostra esta imagem partilhada pela emissora frísia Omrop Fryslan.

“Estão por toda a parte e haverá muitos mais para localizar”, promete o grupo nas redes sociais. O site Mashable nota, porém, que não há nas contas de The Most Famous Artist imagens dos monólitos que apareceram em solo europeu. “O monólito nesta altura está fora do meu controlo”, afirmou Matty Mo, fundador do coletivo artístico, ao jornal “The New York Post”. “A ideia era começar um fenómeno global. Diria que a missão foi cumprida. Espero que todas as cidades ganhem um monólito, une as pessoas e espalha alegria.”