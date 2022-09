Rudy Giuliani infetado com covid-19. Foi Trump que anunciou

Meia hora depois de mais um tweet a contestar o resultado das eleições, Donald Trump decidiu mudar de assunto - e anunciou, este domingo à noite, que o seu advogado Rudy Giuliani, de 76 anos, está infetado com covid-19.

Giuliani - que o presidente considera o melhor mayor de Nova Iorque de sempre - tem sido o rosto da guerra que Donald Trump abriu após as eleições presidenciais de novembro - que foram ganhas pelo candidato democrata, Joe Biden.

De acordo com o jornal "The Guardian", pelo menos 40 pessoas do círculo mais próximo de Donald Trump já testaram positivo à covid-19, incluindo a primeira-dama Melania Trump e vários adjuntos e políticos republicanos.

Em outubro, a poucas semanas das eleições, o presidente foi internado e passou três dias num hospital de Washington a recuperar da covid-19.