Rohingya. Mais um capítulo na história do povo que ninguém quer

40 quilómetros quadrados de solo a 40 quilómetros da costa. Bhasan Char é uma ilha do Bangladesh localizada na baía de Bengala. Até há duas décadas estava submersa. Continua inabitada e sofre frequentemente fortes inundações na época de chuvas intensas característica das monções.

É lá que o governo do Bangladesh quer faz tempo realojar alguns milhares de migrantes rohingya que tem acolhido no país, especialmente desde 2017, quando se deu o massacre desta minoria islâmica pelo exército Mianmar, massacre catalogado pelas Nações Unidas, na voz de António Guterres, como tentativa de limpeza étnica. São, ao todo, cerca de um milhão os que vivem no maior campo de refugiados do mundo, na província de Cox’s Bazar, após terem fugido do país vizinho.

google maps

Esta semana, contra todas as críticas das dezenas de organizações humanitárias que se encontram no terreno, pela falta de segurança e de consentimento das famílias, o governo do Bangladesh decidiu começar a levar de barco as primeiras das cerca de 2500 para esta ilha remota, garantindo que nenhuma está a ser obrigada a aceitar. No entanto, em declarações às agências presentes no terreno, como a Reuters, e a orgãos de comunicação internacionais, como a CNN, alguns rohingya relatam coerção por parte das autoridades.

É estimado que mais de 1600 refugiados rohingya tenham sido para ali transportados na passada sexta-feira. Desde abril que habitavam naquela ilha 300 pessoas desta minoria, enviadas depois de terem sido recolhidas do mar - 30 chegaram mesmo a morrer na travessia. Desde então houve acusações de agressão sexual feitas contra os guardas, acompanhadas de vídeos de mulheres a pedirem para serem autorizadas a voltar ao continente.

O governo do Bangladesh insiste que a ilha está equipada com “infraestruturas apropriadas e melhores instalações” das que existem no campo, em Cox’s Bazar, em que os abrigos são constituídos maioritariamente por bambu, ao mesmo tempo que garante poder ter ajuda das Nações Unidas nos trabalhos em Bhasan Char, bem como das dezenas de organizações humanitárias no terreno.

google maps

A ACNUR, a Agência da ONU para os refugiados, diz, contudo, que a informação recebida sobre o operativo é “limitada” e “rodeada de secretismo”, o que levou a própria ONU a veicular um comunicado assegurando que não foi incluída nos planos do governo do Bangladesh (como havia sido prometido anteriormente) e que qualquer decisão deveria ser precedida de “um estudo prévio por parte de uma equipa técnica” com autorização para visitar a ilha.

Também em comunicado, a Human Rights Watch, na voz do seu diretor para a Ásia, Brad Adams, adiantou que muitos refugiados inicialmente de acordo com a mudança, mudaram de opinião após terem tido a perceção de que viveriam em “instalações similares a uma prisão”, sem liberdade de movimento.

mohammad ponir hossain/reuters

Quem são os rohingya e porque é que são expulsos do seu próprio país?

Minoria islâmica num país de maioria budista, há décadas que os rohingya são perseguidos e mortos pelo exército de Mianmar, especialmente no estado de Rakhine, o único do país em que estão em maioria. O país de onde são originários não lhes reconhece cidadania nem direitos. O resto da população vê-os como um povo menor.

Estas divergências têm raízes históricas e remontam ao período colonização britânica daquele país, a antiga Birmânia. Em 1948, quando Mianmar conseguiu a independência, todos os rohingya viram a sua cidadania negada para aquele país. Desde então que não têm direitos, como acesso a saúde, acesso a educação, permissão para viajarem entre estados, para serem proprietários e até para se casarem. Em 2014, foram mesmo excluidos dos censos, recusando reconhecar como parte do país os que não afirmassem ser bengalis. Não pertencem legalmente a Mianmar nem a lado nenhum - e ninguém os quer. Por isso, fogem.

Dada a proximidade física e a possibilidade de passagem por terra, é o Bangladesh o país que mais os tem recebido desde que começaram a fuga, tempo que já remonta aos anos 70.

mohammad ponir hossain/reuters

Só que em 2017, intensificaram-se os ataques por parte do exército no país de onde são originários, com relatos de vilas inteiras incendiadas, famílias inteiras mortas. Um relatório do Human Rights Watch, formulado a partir de análises a imagens de satélite, contabilizou pelo menos 288 aldeias parcial ou totalmente destruídas pelo fogo no norte deste estado. Organizações humanitárias como a Médicos sem Fronteiras e a Amnistia Internacional, por seu turno, contabilizaram pelo menos seis mil rohingyas mortos - 730 eram crianças - e muitas mulheres e raparigas violadas. António Guterres, secretário geral da ONU, chamou-lhes “um dos povos mais discriminados do mundo”.

Só em 2017, mais de 700 mil rohingya ter-se-ão refugiado em massa em Cox’s Bazar. Desde então que lá se encontra o maior campo de refugiados do mundo, Kutupalong, com mais de um milhão de pessoas, quase uma cidade onde a comunidade se organiza, ainda que sem condições e sem liberdade, porque apesar de o Bangladesh não lhes recusar guarida, também não lhes concede direitos - vê-os como imigrantes ilegais.

Enquanto isso, ainda que não existam números oficiais, pensa-se que continuem a viver em Rakhine, Mianmar, cerca de meio milhão de rohingya, sem que este país tenha algum dia reconhecido qualquer ação de genocídio. As Nações Unidas estão atentas e avisam: ele aconteceu, tem acontecido, e pode voltar a intenficar-se a qualquer altura.