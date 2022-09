Giscard d’Estaing, o reformador - a homenagem de Carlos Moedas

Para quem como eu viveu em França, Giscard d’Estaing, ou VGE, era um marco, uma referência política. Houve um antes VGE e um depois VGE. O antes eram os anos De Gaulle, baseados na ordem e austeridade. Eleito precocemente Presidente da República aos 48 anos, VGE impôs um estilo próprio aos antípodas de De Gaulle. Intelectualmente superior, impôs-se aos políticos da sua geração e das seguintes. VGE liberalizou os costumes e a economia. Foi a partir da sua presidência que o divórcio passou a ser por consentimento mútuo, que os jovens passaram a votar aos 18 anos e que com Simone Veil passou a despenalização do aborto. Liberalizou a economia francesa, à qual deu ambições mundiais ao incentivar a criação do que viria a ser o G7. A sua imagem elitista e aristocrata não o impediam de ter uma forte preocupação em relação às questões sociais. Num debate televisivo nas presidenciais de 1974, que viria a ganhar contra Mitterrand, ficou célebre a sua réplica contra o candidato socialista, afirmando “o sr. Mitterrand não tem o monopólio do coração”, conquistando assim os indecisos dessas eleições.

VGE levou esse mesmo espírito reformador para a arena europeia. Primeiro, como ministro das Finanças, na década de 70, como promotor do Sistema Monetário Europeu, embrião da atual União Monetária Europeia e do euro. Já como chefe de Estado, entendia que a sua geração tinha a obrigação moral de criar uma “Europa existencial”, assente na sua grande cumplicidade com o chanceler alemão Helmut Schmidt. Foi o primeiro francês a considerar que a política europeia não era uma mera componente da política externa do Quai d’Orsay. Em 1974 lançou os formatos das cimeiras europeias, tais como as conhecemos hoje em dia, como plataforma de diálogo direto entre os então nove chefes de Estado e de Governo europeus. Convence aí os seus pares que a eleição ao Parlamento Europeu deveria ser por sufrágio universal direto. Em 1979, com mais poderes, o Parlamento Europeu é presidido pela sua ex-ministra Simone Veil. VGE defendia “os Estados Unidos da Europa”, não numa versão federalista, uma “terceira via” entre a Europa supranacional e a Europa dos Estados. Deputado ao Parlamento Europeu em 1989, VGE é eleito presidente da Convenção sobre o Futuro da Europa que aprovará o Tratado Constitucional em 2002, finalmente rejeitado em referendo pelos cidadãos holandeses e ironicamente pelos franceses.

Foi com esse sábio reformador e europeu convicto que tive o privilégio de privar durante o meu mandato em Bruxelas. Foi de longe o antigo chefe de Estado e de Governo com quem mais trabalhei em prol das nossas convicções europeias. No fim do meu mandato convidou-me o Conselho Consultivo do seu think tank “Reimagine Europa” (REI) e, nesse contexto, no passado mês de setembro convidou-me a mim, ao SG da OCDE, Angel Gurria, e ao seu amigo Alain Lamassoure para um jantar em Paris. Foi uma noite inesquecível em que me falou do seu amor por Portugal.

Em maio de 1981, quando perde as presidenciais contra Mitterrand, grava uma mensagem televisiva de despedida no fim da qual diz simplesmente “au revoir”, levanta-se e caminha uns longos segundos de costas para a câmara até sair de cena. Saiu hoje da cena política um grande reformador.

Au revoir, Monsieur le Président. Au revoir, Valéry.