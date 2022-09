Ex-presidente do Uruguai Tabaré Vázquez morre aos 80 anos

O ex-presidente uruguaio Tabaré Vázquez, que cumpriu dois mandatos (2005-2010 e 2015-2020), morreu na madrugada deste domingo aos 80 anos. Não sobreviveu à progressão de um cancro de pulmão. “É com profunda dor que comunicamos a morte do nosso amado pai, às três da manhã, por causas relacionadas com a doença oncológica de que sofria”, escreveram os seus filhos Álvaro, Javier e Ignacio Vázquez, num comunicado citado pelo “El País”.

Oncologista de profissão, ex-dirigente do clube de futebol uruguaio Progreso, coisa que lhe deu um perfil público essencial para a vida política, Tabaré Vázquez, havia ingressado no Partido Socialista Uruguaio (PSU) logo depois da maioridade. Tornou-se membro do Comité Central do partido em 1987. Em 1989 concorreu com sucesso a prefeito de Montevideo, considerado o segundo cargo político mais importante do país. Com mais de 40% da população do país residente na capital, esta vitória de Vázquez não foi apenas importante para ele mas para toda a esquerda coligada na Frente Ampla, ilegal durante toda a ditadura militar (1973 - 1985). Nessa campanha, Tabaré Vázquez tinha autênticas multidões consigo, e foi aí que ficou conhecido apenas como Tabaré entre os uruguaios.

Falhou duas tentativas de chegar à presidência antes de finalmente conseguir quebrar a hegemonia política dos dois partidos que até então tinham dominado o Uruguai: o Partido Colorado e do Partido Nacional. A Frente Ampla, na rede social Twitter, agradeceu a Vázquez o “exemplo de integridade política e compromisso inabalável” com o país e com o povo.

Também no Twitter, um dos seus filhos, Álvaro Vázquez, agradeceu, em nome da família, o carinho que os Vázquez receberam do povo uruguaio pelo carinho recebido por ele ao longo de tantos anos.

Tabaré Vázquez começou a sua vida logo a ser reconhecido como alguém diferente: pouco depois de acabar o curso de medicina na Universidade da República, em 1972, já era um dos médicos mais requisitados do país. Poucos anos depois, em 1978, fundou a primeira clínica médica no bairro de Las Teja, em Montevideo, onde passou a sua infância.