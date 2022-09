Violência policial, protestos, leis retiradas: o que se está a passar em França? Uma “oposição entre segurança e liberdade”

Foi batizada como “Lei de segurança global”. Esta segunda-feira o Governo francês retirou o projeto de lei nº 3452 da consideração da Assembleia Nacional, apesar de a mesma ter sido viabilizada pelo Parlamento há poucos dias. Tornou-se necessário “clarificar as dúvidas” entretanto levantadas e a explicação para este recuo está no artigo 24º do texto: torna ilegal que cidadãos e jornalistas publiquem vídeos ou imagens de polícias em serviço com intenção de prejudicar a sua integridade física ou psicológica, na prática proibindo que qualquer ato de violência policial seja filmado, denunciado ou investigado. A lei, introduzida a 17 de novembro, prevê uma pena máxima de um ano na prisão e uma multa de 45 mil euros.

