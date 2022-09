Espanha. Felipe González não poupa camaradas do Governo

Felipe González não se cala. O antigo primeiro-ministro socialista (1982-1996) critica a estratégia de alianças do Governo de Pedro Sánchez, por incluir entendimentos com independentistas bascos e catalães. Quinta-feira respondeu na rádio Onda Cero à líder parlamentar do Partido Socialista Operário Espanhol (PSOE, centro-esquerda), que lhe pedira para dar espaço a uma nova geração: “Se alguém me mandar calar afirmando ser socialista, sei que não é socialista.”

Adriana Lastra afirmara, face a críticas de históricos do partido sobre os pactos com os separatistas: “Ouço sempre os mais velhos com muito respeito, mas vivemos outro tempo e somos de outra geração. Agora é a nossa vez.” Lastra é próxima de Sánchez, sendo de crer que a sua intervenção tenha o aval daquele. O Expresso tentou em vão obter uma reação do Governo espanhol.