Trump concede indulto a ex-conselheiro que tinha admitido ter mentido ao FBI

Donald Trump concedeu um indulto a Michael Flynn, o seu antigo conselheiro de segurança nacional que tinha admitido ter mentido duas vezes ao FBI na sequência da investigação às alegadas ligações entre a campanha presidencial de Trump em 2016 e diplomatas russos. O anúncio, “com uma grande honra”, foi feito pelo presidente norte-americano no Twitter esta quarta-feira.

Coincidência, ou não, alguns minutos antes de Trump confirmar o perdão, Flynn publicou no Twitter apenas “Jeremiah 1:19”, um versículo da Bíblia que diz: “Eles combaterão contra ti, mas não te conseguirão vencer porque eu estou contigo para te proteger. Sou eu, o Senhor, que to digo.”

Em causa está a investigação do procurador-especial Robert Mueller, apresentado em abril de 2019, que concluiu que o governo russo interferiu no processo eleitoral presidencial norte-americano de 2016, favorecendo a candidatura de Donald Trump, contra a adversária democrata Hillary Clinton. Flynn conversou com o embaixador russo sobre as sanções impostas pela administração de Barack Obama à Rússia.

Os encontros aconteceram no final de 2016 e começo de 2017, durante o período de transição de Obama para Trump.

Devido a este caso Flynn só iria permanecer no cargo de conselheiro para a Segurança Nacional durante 23 dias. Ainda em 2017 declarou-se culpado de perjúrio, admitindo as mentiras mas mudaria o seu discurso em 2019 e desde então tem afirmado ter sido vítima de uma manipulação.

Com uma nova equipa legal a seu lado, Flynn levou o caso à Justiça e o Departamento de Justiça deitou por terra o trabalho desenvolvido pelo procurador-especial Mueller, que tinha acusado Flynn de mentir ao FBI no âmbito da investigação sobre uma interferência russa nas eleições presidenciais norte-americanas de 2016 e sobre o possível envolvimento de altos funcionários da administração Trump no caso.

A conclusão foi a de que as declarações de Flynn ao FBI tinham acontecido numa investigação que "não se justificava".