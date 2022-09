Justiça russa arquiva queixa de organismo de Navalny contra o FSB

Um tribunal de Moscovo arquivou a queixa apresentada pelo Fundo de Luta Contra a Corrupção, de Alexei Navalny, contra o Serviço Federal de Segurança (FSB) que se recusou a investigar o envenenamento do dirigente oposicionista.

De acordo com a agência de notícias Interfax, o Fundo de Luta Contra a Corrupção acusou o FSB de "falta de ação" e moveu um processo com base numo artigo do Código Penal russo que se refere à "produção, armazenamento ou venda de armas químicas" como o Novichok, substância usada para envenenar Navalny em agosto.

A organização liderada por Navalny tinha pedido anteriormente uma investigação sobre o caso do envenenamento, mas os serviços de informações de Moscovo responderam que "não existem fundamentos" para se iniciar um processo acrescentando que outro organismo do estado leva a cabo investigações preliminares sobre o assunto.

O líder da oposição russo já acusou diretamente o chefe de Estado, Vladimir Putin, de responsabilidade no envenenamento.

"Mantenho que Putin está por detrás dos factos e não tenho outras versões sobre o acontecimento", disse Navalny à revista Der Spiegel.

De acordo com Navalny, "apenas três pessoas" podem ter dado a ordem para utilizar o Novichok: o chefe do FSB (antigo KGB), o responsável pelo Serviço de Espionagem Externo (SVR) ou o dirigente do GRU, o Serviço de Informações Militares.

"Uma decisão destas", acrescentou Navalny, "não se pode tomar sem a ordem de Putin".