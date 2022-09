“Pensámos que era outra história de amor que acabou no fundo do mar”. Afinal esta é uma história que o Mediterrâneo poupou

As alianças de Ahmed e Doudou estavam estragadas. Casados há pouco, arriscaram a travessia do Mediterrâneo para encontrarem uma vida melhor na Europa. Ao largo da ilha italiana de Lampedusa, o barco em que seguiam virou-se e naufragou. Morreram cinco pessoas. Ahmed e Doudou sobreviveram e estão bem. O que transportavam consigo perdeu-se naquele dia. Agora, mais de um mês depois, as suas alianças foram encontradas quando uma organização não governamental apanhou do mar uma mochila vermelha que encontrou a boiar.

“Pensámos que era outra história de amor que acabou no fundo do mar. Infelizmente encontramos muitas histórias dessas. A maior parte das malas e sacos que encontramos a boiar no mar não são mais do que símbolos de outra viagem que começou na Líbia e acabou em tragédia”, diz ao “The Guardian” Riccardo Gatti, presidente da representação da Open Arms em Itália.

Uma vez recuperada a mochila, os voluntários da ONG espanhola publicaram nas redes sociais uma fotografia com roupa e objetos que tinham recuperado do mar. E, como é habitual, essa iniciativa desencadeou um processo para encontrar os donos dos pertences. No entanto, desta vez, o resultado foi diferente e, após um artigo publicado pelo jornal italiano “La Repubblica”, voluntários dos Médicos Sem Fronteiras identificaram as alianças e perceberam que pertenciam a um casal que conheciam.

Ahmed tem 25 anos, Doudou tem 20. São argelinos e estão agora num centro de identificação e recepção na Sicília, também em Itália. Saíram da cidade costeira de Zauia, no norte da Líbia, numa pequena embarcação de madeira com 20 pessoas a bordo. O combustível acabou a meio da travessia e ficaram à deriva. As condições meteorológicas foram piorando. Uma onda acabou por atingir o barco e virou-o.

De acordo com os Médicos Sem Fronteiras, o grupo foi salvo por pescadores sicilianos. Ainda assim, cinco pessoas não foram resgatadas a tempo e morreram, incluindo um bebé de dois anos. Doudou, a noiva a quem pertence a aliança, ainda “está em choque", conta ao “The Guardian” a psicóloga que está a acompanhar o grupo na Sicília. “Viu cinco companheiros de viagem morrerem à sua frente, incluindo uma criança. Apesar disso, ela e o Ahmed sobreviveram".

Tudo o que estava na mala foi lavado mas ainda não foi entregue ao casal. O navio de salvamento e resgate da Open Arms encontra-se agora ao largo da costa da Sicília. “Mal podemos esperar por lhes entregar as coisas. Também para nós foi uma emoção muito forte. Isto não são apenas objetos, muitas vezes são as únicas coisas que as pessoas têm. Estes anéis, por exemplo, são o símbolo de um amor que, felizmente, desta vez, o Mediterrâneo poupou”, acrescenta o responsável pela Open Arms.

Através de uma mensagem divulgada pelos Médicos Sem Fronteiras, Ahmed explicou que as alianças estavam na mochila e não nos dedos porque estavam partidas. “Assim que chegássemos à Europa e tivéssemos oportunidade íamos arranjá-las.”