Covid-19. Europa prepara-se para um Natal “sóbrio”, com menos familiares à mesa e “sem beijos ou abraços”

A palavra de ordem é contenção. E, por mais que a época natalícia se preste ao convívio entre amigos e familiares, este ano a Europa prepara-se para impor disciplina às celebrações da quadra, mantendo ou endurecendo as regras contra os ajuntamentos.

Os números da pandemia não permitem, na generalidade dos casos, o alívio das restrições, e o Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças (ECDC) já avisou: levantar medidas para permitir as reuniões familiares no Natal é o caminho para sobrecarregar os hospitais em janeiro. Assim, aos poucos, os governos vão baixando as expetativas de quem ainda acreditou ser possível uma consoada ao estilo tradicional.

Espanha

Reuniões familiares e sociais limitadas a seis pessoas e um confinamento noturno alargado ao período entre a 1h00 e as 6h00 da manhã nas vésperas de Natal e de Ano Novo, propõe o governo espanhol num documento dado a conhecer esta terça-feira e que vai ser apresentado no Conselho Interterritorial do Sistema Nacional de Saúde (SNS).

As 'Propostas de medidas de saúde pública para enfrentar a Covid-19 para a celebração das festas natalícias' reúne as medidas pensadas para tornar mais seguras as festividades que se aproximam e a recomendação é mesmo para que os encontros familiares se limitem a coabitantes regulares. Caso o grupo se alargue, então a regra é a de que não se juntem mais de seis pessoas, garantindo cada uma delas as normas de proteção individual.

Quanto aos encontros fora do âmbito familiar, devem ser evitados ou, em alternativa, realizados preferencialmente ao ar livre, enquanto aos estudantes universitários é pedido que, antes do regresso a casa para gozo de férias, “limitem as interações sociais e reforcem as medidas preventivas”.

O Governo espanhol quer ainda que sejam evitadas todas as viagens não absolutamente necessárias. Deslocações entre comunidades serão permitidas, mas devem ser “a exceção” e realizadas com precaução máxima. No caso de deslocações internacionais, os cidadãos procedentes de um país ou zona de risco devem apresentar um teste negativo à covid-19, realizado nas 72 horas anteriores à chegada ao território espanhol. Caso contrário, terão de o efetuar à chegada.

Antes destas propostas nacionais, já o governo regional de Madrid tinha pedido ao executivo espanhol para autorizar testes de antigénio (os que permitem resultados rápidos) nas farmácias da região, para que toda a população da comunidade autónoma os possa realizar antes de fazer planos para o Natal.

A maior parte dos tradicionais desfiles dos Reis Magos, a 5 de janeiro, já foram cancelados no país.

Bélgica

Com o comércio não essencial fechado há já quase um mês, as famílias belgas preparam-se para assinalar a data cingidas aos seus núcleos mais restritos, que o mesmo é dizer limitadas aos elementos que partilham a mesma casa, sem direito a fazer ou a receber visitas. Uma sondagem feita pela Universidade de Amberes revela que 86% dos belgas estão resignados a ficar em casa no dia 6 de dezembro, dia de São Nicolau, a data em que as crianças recebem os presentes na Bélgica. Admitem, no máximo, convidar uma pessoa fora do seu círculo familiar, cumprindo as restrições em vigor.

O primeiro-ministro dará o exemplo. Alexander de Croo partilhou há poucos dias que passará o Natal apenas com a mulher e os dois filhos. “Desejaria estar com mais gente, mas não é preciso ser virologista para saber que esta é provavelmente a forma correta de agir”, afirmou, deixando um alerta: “Há que ter muito cuidado e limitar as celebrações”.

Até ao Natal o país atualizará as normas, de acordo com a evolução da covid-19, mas não são de esperar alterações no que à necessidade de manter o distanciamento social diz respeito.

França

Nem pistas de gelo, nem mercados de Natal. Paris renunciará a duas das suas mais emblemáticas tradições da quadra, mas com um total superior a 46 mil mortos e cerca de dois milhões de casos confirmados, França tem sido na Europa um dos países a suportar uma segunda vaga mais dura e há que avançar com cautela. O reconfinamento implementado no início de novembro parece finalmente estar a refletir-se nas médias diárias, com o nível de contágios a desacelerar, mas os hospitais continuem sob extrema pressão.

O Natal “não vai ser normal”, antecipou Anne-Marie Moulin, médica especialista em doenças tropicais e diretora emérita do Centro Nacional de Investigação Científica (CNRS), uma das escolhidas para avaliar no país as medidas para fazer face à pandemia. O Presidente Emmanuel Macron avisou esta terça-feira que "estas férias de Natal não vão ser como as outras", alertando que as viagens entre diferentes regiões vão depender dos números do avanço da epidemia. Excecionalmente, nos dias 25 e 31 de dezembro, não haverá recolher obrigatório, que vigora entre as 21h00 e as 7h00.

Itália

Ao lado do Reino Unido, a Itália ocupa o terceiro lugar mundial no que toca à letalidade por coronavírus, uma estatística que já levou o primeiro-ministro Giuseppe Conte a preparar os italianos para um Natal “mais sóbrio”. “Não serão possíveis grandes festas, beijos e abraços”, avisou, sabendo-se que as medidas em vigor se vão manter, pelo menos, até ao final da quadra.

O país continua com os tipos de confinamento determinados de acordo com as três zonas de risco definidas, com base no número de mortos, internados em cuidados intensivos, e testes positivos.

Reino Unido

Em sentido contrário, o primeiro-ministro britânico prepara-se para suspender o confinamento em Inglaterra, medida a tornar efetiva a partir de 2 de dezembro.

De acordo com uma fonte do governo, citada pela “Sky News”, a intenção é enveredar por uma solução de ‘bolhas’, o que permitirá que até três famílias se possam reunir durante o Natal.

Boris Johnson ultima os detalhes de um plano nacional que “permita às famílias a possibilidade de se reunirem com amigos e entes queridos”, confiante que o fim da pandemia “está à vista”. A intenção é implementar normas a nível nacional, que resolvam as diferenças atuais entre a Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte.

Os termos desse plano serão discutidos pelas quatro nações do Reino Unido esta tarde, incluindo a suspensão das restrições de viagens, entre 23 e 27 de dezembro



No que às viagens diz respeito tinha sido já notícia a mudança do regime de quarentena a impor aos passageiros internacionais que cheguem ao Reino Unido, oriundos de zonas de risco. Desde que se submetam a um teste e que este dê resultado negativo para a covid, a quarentena é reduzida para cinco dias, ao invés dos 14 atualmente exigidos. Medida entrará em vigor no dia 15 de dezembro.