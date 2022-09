União Europeia convida Joe Biden para uma cimeira em Bruxelas em 2021

A chamada durou vinte minutos. O tempo suficiente para o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, propor a Joe Biden uma relação com os Estados Unidos melhor do que a que a União Europeia está a ter com Donald Trump e também para convidá-lo para um Cimeira de líderes na capital belga.

"O Presidente Michel propôs a reconstrução de uma forte aliança transatlântica baseada em interesses e valores comuns. E saudou o forte empenho do presidente-eleito Biden para com os aliados da América e o apoio à cooperação europeia", pode ler-se no comunicado que se seguiu à conversa.

Durante o telefonema, Michel voltou a congratular Biden e a vice-presidente-eleita Kamala Harris pela vitória nas presidenciais. E deixou-lhe um convite para "uma reunião extraordinária" com os chefes de Estado e de Governo europeus, que deverá decorrer "em Bruxelas, em 2021", para "discutirem as prioridades partilhadas".

"Agora é o momento de unir forças. Num mundo em mudança, a nossa parceria será mais importante do que nunca para proteger os nossos cidadãos, relançar as nossas economias, travar o aquecimento global e criar um mundo mais seguro. A UE e os EUA terão sempre mais impacto quando tomarem medidas em conjunto", afirma Charles Michel, citado pelo comunicado, que deixa ainda um recado a Londres.

Durante o telefonema, Michel agradeceu também a Biden o facto de este ter defendido a importância da implementação do acordo de saída que a UE negociou com o Reino Unido. Um acordo que o governo de Boris Johnson ameaça agora não cumprir, nomeadamente no que diz respeito ao protocolo sobre a Irlanda do Norte.

Também a presidente da Comissão Europeia falou esta tarde com Joe Biden pelo telefone. "Foi ótimo falar com o presidente-eleito", escreveu Ursula von der Leyen no Twitter. "É um novo começo para a parceria global entre a UE e os EUA", acrescentou.