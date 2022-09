Sete mortos e 11 feridos em deslizamento de terras na Colômbia

Pelo menos sete pessoas morreram e 11 ficaram feridas num deslizamento de terras no noroeste da Colômbia, uma das regiões do país de momento mais afetadas por chuvas torrenciais, referiram os serviços de emergência. O deslizamento de terras destruiu durante a noite uma discoteca da municipalidade de Peurto Valdivia, departamento de Antioquia.

"Os corpos de sete pessoas mortas foram recuperados e 11 pessoas foram transferidas para o hospital", declarou Jaime Gomez, diretor da unidade local de gestão de riscos de catástrofe, em declarações à rádio RCN.

Acrescentou ainda que as equipas de socorro continuavam à procura de outras pessoas, entre as 20 que se encontravam na discoteca atingida pelo deslizamento de terras e que bloqueou a estrada entre Medellín, a segunda cidade do país, e a costa caribenha.

Esta nova catástrofe eleva para 34 mortos, 39 feridos e oito desaparecidos o balanço de dois meses de violentas tempestades na Colômbia, de acordo com a Unidade nacional de gestão dos riscos de catástrofes.

Estas chuvas intensas estão relacionadas com o fenómeno climático La Niña, que implica um resfriamento pouco habitual do Oceano Pacífico.