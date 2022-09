Primeiro-ministro israelita visita em segredo a Arábia Saudita

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, visitou este domingo em segredo a Arábia Saudita, onde se encontrou com o príncipe herdeiro Mohammed Bin Salman e o secretário de Estado dos EUA, Mike Pompeo, avançam os meios de Comunicação Social israelitas.

Fontes citadas pelo “Haaretz” adiantaram que a reunião decorreu à noite, na cidade de Neom, tendo estado também presente Yossi Cohen, o diretor da Mossad, os servços secretos de Israel. O gabinete de Netanyahu recusou comentar a suposta visita, que não teria sequer sido comunicada aos ministros da Defesa e dos Negócios Estrangeiros, de acordo com a informação prestada por outra fonte ao site “Walla”.

Tratar-se-á da primeira viagem oficial de um líder israelita à Arábia Saudita. O encontro coincide com a viagem que Mike Pompeo realiza aos Estados do Golfo, com o objetivo de pressionar os aliados dos EUA a manterem sob pressão máxima o Irão.

O Bahrein e os Emirados Árabes Unidos assinaram acordos de normalização de relações com Israel, acreditando os especialistas que a Arábia Saudita lhes seguirá as pisadas.