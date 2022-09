Polónia. Aborto leva aos maiores protestos nas ruas desde o fim do comunismo

Klaudia Szraga, de cabelo loiro às tranças, agita um bocado de cartão com a inscrição “Abaixo o PiS, isto é guerra”. Tem 23 anos e já participou em mais de dez manifestações desde 22 de outubro, dia em que o Tribunal Constitucional polaco decretou a proibição do aborto em caso de malformação ou doença grave do feto, por desrespeitar o direito à vida consagrado na Constituição. A Polónia já tinha uma das leis mais restritivas da interrupção voluntária da gravidez na Europa: além de malformação fetal, só violação ou risco para a saúde da mãe serviam de fundamento, o que se traduzia em 200 mil abortos clandestinos por ano, no país ou no estrangeiro.

“Esperamos que este acórdão não seja publicado”, explicou Klaudia ao Expresso, quarta-feira passada. O primeiro-ministro ainda não transformou a decisão judicial em lei, o que estava previsto que sucedesse a 2 de novembro. A regulação ficou no limbo. “Não queremos um referendo, não há nada a discutir quanto aos nossos corpos”, afirma a ativista, contando que a sua irmã, grávida de um feto com graves malformações, decidira abortar. “Venho de uma família muito conservadora e os meus pais respeitaram a sua opção.”