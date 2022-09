Moçambique. Terroristas querem fazer dos rapazes radicais e das raparigas escravas

Desde há dois dias que a rede de comunicadores Pinnacle News está inacessível. Aparentemente, a banda disponível foi ultrapassada e a informação no ecrã sugere que se tente mais tarde. A última notícia que abriu a página com informação tão atualizada quanto possível sobre a atividade dos jiadistas falava da preparação de um grande ataque à capital da etnia maconde, a vila de Mueda, no interior da província de Cabo Delgado.

Quarta-feira, o primeiro-ministro, Carlos Agostinho do Rosário, revelou na Assembleia da República moçambicana (AR) que a violência armada dos terroristas naquela província do Norte do país já gerou meio milhão de deslocados. Rebeldes no Norte e ataques armados da autoproclamada Junta Militar da Renamo no Centro fazem o pleno: Moçambique precisa de ajuda.