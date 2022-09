Nagorno-Karabakh. Tropas do Azerbaijão voltam à “cidade-fantasma” de Agdam quase 30 anos depois

Não vive praticamente ninguém em Agdam, “cidade-fantasma” localizada no Azerbaijão, há quase 30 anos mas isso deverá mudar em breve. As tropas azeris entraram esta sexta-feira no território, um dos três que o acordo de cessar-fogo assinado com a Arménia, com quem o país se envolveu recentemente em confrontos na região de Nagorno-Karabakh, prevê que sejam entregues.

A informação foi adiantada pelo ministro da Defesa do Azerbaijão e a entrada das tropas no território controlado por separatistas arménios desde 1993 foi celebrada, de acordo com vários meios de comunicação internacionais. Terá sido dada ordem de abertura a uma mesquita local e vários muçulmanos foram vistos a rezar, segundo a agência AFP. Num discurso ao país, o presidente do Azerbaijão, Ilham Aliyev, deu conta do início de uma “nova era” em Agdam”. “Temos grandes planos. A destruição é quase total nas zonas que foram ocupadas [pela Arménia] mas vamos reconstruir a cidade”, afirmou, acrescentando que será dado apoio aos azeris que regressarem à cidade de onde foram expulsos.

Arménia e Azerbaijão disputam a região de Nagorno-Karabakh, um enclave de maioria arménia em território azeri, há várias décadas. O conflito estava ameno mas esperava-se que a qualquer momento a situação mudasse. Foi isso que aconteceu no dia 27 de setembro, quando o Azerbaijão atacou a região. Fê-lo, segundo o Governo azeri, em resposta “a uma provocação militar” dos arménios, que apresentaram outra versão para o sucedido. O que é certo é que houve ataques dos dois lados e milhares de mortos.

No início de novembro, com a mediação de Moscovo, ambos os países chegaram a acordo e o Governo arménio aceitou devolver vários territórios que ocupou na guerra entre 1992 e 1994. Além de Agdam, será devolvida Kalbajar (localizada entre Nagorno-Karabakh e a Arménia), no dia 25 de novembro, e Lachin, a 1 de dezembro. Sob o domínio azeri, está já também a cidade história de Sushi. Horas antes da entrada das tropas do Azerbaijão em Agdam, vários residentes arménios foram vistos a pôr fogo às suas casas, segundo a AFP. O seu destino é incerto, ao contrário do dos milhares de azeris que se preparam para voltar às suas casas. O acordo também prevê a reparação das infraestruturas nas áreas que ainda estão sob controlo das autoridades separatistas de Nagorno-Karabakh e ajuda aos soldados feridos e às famílias dos que foram mortos nos combates ou bombardeamentos.

Além de todas as outras consequências, os confrontos, e posterior acordo de cessar-fogo, agitaram a política na Arménia. A oposição exige a demissão do primeiro ministro, Nikol Pashinian, e milhares de pessoas continuam a sair à rua todos os dias reivindicando o mesmo. Acusam Pashinian de “capitulação”. Três dos seus ministros demitiram-se esta semana — incluindo o da Defesa, Davit Tonoian, cuja demissão e substituição por um conselheiro de Pachinian, Vagharchak Haroutiounian, foi anunciada esta sexta-feira — e o Presidente do país, Armen Sarkissian, já sugeriu a realização de eleições antecipadas.