Facebook e Twitter no Senado: das 127 perguntas, 67 foram sobre a forma “inconsistente” como moderam conteúdos e 39 sobre desinformação

Tanto o Twitter como o Facebook, duas das maiores redes sociais do mundo e de longe aquelas onde os políticos hoje mais investem os seus dólares de publicidade - e uma larga fatia do seu tempo - já testemunharam várias vezes perante o Senado norte-americano, umas vezes por causa da posição dominante que ocupam no mercado, outras por questões de privacidade, e esta terça-feira Mark Zuckerberg, CEO do Facebook, e Jack Dorsey, do Twitter, regressaram a Washington para responderem a perguntas sobre o conteúdo que permitem que circule ou não nas suas enorme teias de servidores - e, mais importante ainda, para explicarem como é que essa decisão é tomada e por quem.

Lindsey Graham, republicano da Carolina do Sul que já teve uma outra vida como feroz crítico do Presidente Trump mas que entretanto se tornou o seu maior defensor, abriu a sessão com o intuito de trazer ao palco a razão pela qual esta audiência foi convocada: perguntar a estas duas empresas por que razão travaram, não totalmente mas suficientemente, a difusão alargada do artigo do “New York Post” sobre uns negócios supostamente obscuros de Hunter Biden, o filho de Joe Biden, Presidente eleito dos Estados Unidos. Graham disse não querer que o Governo norte-americano seja o polícia daquilo que os norte-americanos veem na internet mas quando, nas suas palavras, “há empresas com o mesmo poder que governos”, alguma coisa “tem de mudar”. “Vocês são os últimos editores”, disse o senador, dirigindo-se aos dois homens sob escrutínio.

As eleições norte-americanas estão quase a terminar - falta apenas a certificação final e oficial dos votos - mas na memória ficam alguns episódios que só aconteceram porque as redes sociais existem. De que outra forma poderíamos ver, plasmados sob as frases de Donald Trump, ainda Presidente dos Estados Unidos, avisos escritos a azul-forte a chamar a atenção para o conteúdo potencialmente enviesado, ou mesmo em total desacordo com a realidade dos factos, que ele tinha acabado de publicar? Como é que se faz isso num comício ao vivo? Ou na rádio? Logo por baixo do já famoso tweet de Trump “I WON THE ELECTION” (“EU VENCI AS ELEIÇÕES”), a equipa do Twitter escreveu apenas: “Fontes oficiais têm informação diferente”. É óbvio que estas crispações tão comuns em campanha apenas servem para adensar a certeza entre alguns senadores republicanos de que o Facebook e o Twitter distribuem rótulos de mentiroso muito mais rapidamente a Trump e a comentadores conservadores do que aos seus oponentes democratas, isto apesar de vários estudos terem falhado em provar esta teoria, quase sempre explorada em sessões de esclarecimento deste tipo. Esta não vai ficar na história como a exceção.

Jack Dorsey enfrentou quase todo o fogo dos republicanos neste capítulo. Em quase todos os tweets em que Trump alegava ter vencido algum estado que não estava ainda atribuído - ou que já não poderia vencer dada a diferença para os votos de Joe Biden - o Twitter colou o rótulo de “possível conteúdo falso”. “Estamos a tentar fazer uma coisa que é quase impossível. Somos obrigados a ajudar a melhorar a saúde do debate público e, ao mesmo tempo, a garantir que o maior número possível de pessoas possa participar”, disse Dorsey.

Dois dias antes das eleições, numa prova de que nem o próprio Facebook consegue conter a proliferação de publicações falsas ou de grupos cujo conteúdo que difundem é também falso ou adulterado, os funcionários da empresa conseguiram fechar o grupo “Stop the Steal”, onde os apoiantes de Trump estavam organizar os protestos contra a alegada fraude eleitoral que o Presidente tanto publicita. O grupo banido contava com 350 mil pessoas mas depois de ter sido apagado do Facebook muitos outros com o mesmo nome continuaram a proliferar na rede.

Não só por isto mas também por isto que tanto democratas como republicanos concordam que o Facebook, o Twitter e também a Google se tornaram gigantes que controlam a nossa vida, promovendo produtos e aplicações que criam uma espécie de vício no utilizador, que sente a necessidade de estar sempre ligado ao que se está a passar.

Os republicanos dominaram a sessão - formularam 72 das 127 perguntas feitas e 53 das suas perguntas foram, sem surpresa, sobre como é que o Twitter e o Facebook moderam o conteúdo que entra nas suas plataformas. A preocupação dos republicanos é o que eles consideram um excesso de zelo nestes filtros e de como esse cuidado abafa vozes conservadoras. Os democratas, por outro lado, fizeram 14 perguntas relacionadas com a escolha do que chega às páginas do Twitter e do Facebook e a maioria das questões foi no sentido contrário - entender como é que se podem impor ainda mais restrições à publicação de conteúdo nocivo, ou seja, que possa desencadear revoltas, violência e discurso de ódio com as minorias como principais alvos. Ao todo, 67 foram sobre a moderação de conteúdos.

A desinformação foi também um dos temas mais falados - 39 perguntas, segundo as contas do “New York Times,” e 37 dessas foram colocadas pelos democratas. Donald Trump foi exemplo em quase todas as perguntas dos democratas, já que desde dia 3 de novembro que espalha nas redes sociais alegações de fraude eleitoral que nenhum funcionário de nenhum órgão de supervisão eleitoral do país secundou. Outro exemplo utilizado pelos democratas foi o dos ataques verbais que o ex-conselheiro de Donald Trump, Steve Bannon, fez a figuras que considera opositoras ao Presidente: como Anthony Fauci, principal epidemiologista do país, que Bannon aparentemente deseja ver sem cabeça. Richard Blumenthal, democrata do Connecticut, perguntou a Zuckerberg porque é que a conta de Bannon não foi suspensa (o Twitter baniu a conta) mas o diretor executivo do Facebook manteve a sua linha estratégica de defesa, em primeiro lugar, da liberdade de expressão de (mesmo) quase todos: “A conta recebeu um aviso e a publicação foi retirada mas as políticas do Facebook não exigem que a conta seja banida de forma permanente”.

Blumenthal não se deixou ficar e pediu mudanças à lei que confere proteção legal às empresas de publicação de conteúdos em relação ao teor do que venha a ser publicado por terceiros nas suas plataformas.“Vocês construiu ferramentas aterrorizantes de persuasão e manipulação - com um poder muito superior ao dos ‘barões ladrões’ da última Era Dourada”, disse Blumenthal, relembrando a figura do industrial cobiçoso do século XIX.

Republicanos e democratas concordaram numa coisa: que tanto o Facebook como o Twitter desenham e acionam as suas políticas de controlo de conteúdo de forma inconsistente, e pediram ambos para que os utilizadores sejam elucidados sobre o processo de decisão por trás da escolha em banir ou permitir determinada publicação.“Tem de haver mais visibilidade sobre o que ocorreu para uma determinada publicação ser retirada do ar”, disse o senador Thom Tillis, republicano da Carolina do Norte, que contou que uma das suas publicações no Facebook, no Dia dos Veteranos, foi rotulada como conteúdo não aconselhável sem que ele fosse informado da razão.

Zuckerberg e Dorsey concordaram que essa informação deve ser tendencialmente mais pública e não mostraram qualquer oposição à criação de uma nova estrutura regulatória que poderia vir a abranger moderação de conteúdo em muitas das maiores plataformas de tecnologia do mundo. Dorsey disse que o foco do Twitter, nessa questão da moderação, é neste momento o de oferecer aos seus utilizadores mais ferramentas que lhes permitam saber, por exemplo, o que irão ver caso cliquem sobre o filtro que está sobre uma fotografia - no futuro talvez até “através de um algoritmos adaptado às preferências individuais dos utilizadores”. Mas acrescentou que “um sistema centralizado de moderação de conteúdo global não é exequível”.