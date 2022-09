Palestinianos anunciam reinício da coordenação securitária com Israel

A Autoridade Nacional Palestiniana (ANP) liderada por Mahmud Abbas vai retomar a coordenação securitária com Israel, interrompida oficialmente em maio passado, foi divulgado esta terça-feira.

"À luz dos contactos internacionais de Mahmud Abbas [presidente da ANP] e (...) tendo em conta os compromissos escritos e verbais que recebemos dos israelitas, vamos retomar as relações de onde estavam antes de 19 de maio de 2020", data do anúncio da interrupção da coordenação securitária com Telavive, declarou o ministro dos Assuntos Civis palestiniano, Hussein al-Sheikh.

Em maio, Abbas justificou a interrupção e afirmou que era uma resposta ao plano do Governo de Israel, atualmente suspenso, de anexar partes da Cisjordânia, território palestiniano ocupado pelo exército israelita desde 1967.

Na altura, o líder palestiniano afirmou que o seu executivo já não se sentia vinculado a "todos os acordos e entendimentos com os Governos norte-americano [aliado de Israel] e israelita, e a todas as obrigações fundadas nesses acordos e entendimentos, incluindo aqueles relacionados com a segurança".

Esta decisão teve impacto por exemplo, entre outros aspetos, na coordenação da transferência de doentes palestinianos para os hospitais israelitas.

Com a esta interrupção, a Autoridade Palestiniana também deixou de receber transferências de impostos, nomeadamente taxas aduaneiras, cobrados por Israel em nome daquele órgão.

Privada destas receitas, a ANP teve de cortar os salários dos respetivos funcionários públicos, numa altura em que a economia palestiniana está a abrandar devido à atual pandemia da doença covid-19.

O ministro dos Assuntos Civis palestiniano não esclareceu hoje se este regresso às relações israelo-palestinianas pré-19 de maio significaria também o reinício das transferências fiscais para a Autoridade Palestiniana.

Desenvolvida no âmbito dos Acordos de Oslo, de 1995, a cooperação securitária tornou-se um dos pilares da estabilidade na zona, incluindo o intercâmbio de informação sobre potenciais ataques contra israelitas, atividades do movimento radical islâmico Hamas contra a ANP ou a coordenação para que responsáveis palestinianos possam circular com maior facilidade entre diferentes zonas do território.

Este anúncio da ANP surge na véspera da chegada a Israel do ainda secretário de Estado norte-americano, Mike Pompeo.

Os palestinianos saudaram a vitória do candidato democrata Joe Biden nas eleições presidenciais norte-americanas, realizadas no passado dia 3 de novembro, contra o ainda Presidente e candidato republicano Donald Trump.