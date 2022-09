Administração Trump está a dar menos informações aos estados sobre a evolução da pandemia

Num momento em que os Estados Unidos têm mais de 250 mil mortos e se aproximam de 11,5 milhões de casos positivos desde o início da pandemia de covid-19, a administração de Donald Trump está a diminuir o fluxo de informação que partilhava com os 51 governadores [50 estados e distrito federal, onde fica a capital, Washington DC] sobre a evolução da pandemia.

O Presidente cessante contraria, pois, a prática que seguiu nos meses de verão e início de outono, “promover teleconferências regulares para partilhar informações sobre a evolução da pandemia e estratégia de combate”, como refere o site do jornal “The Hill”, publicado na capital dos Estados Unidos.

O país bate sucessivos “recordes diários de infeções por coronavírus nas últimas semanas”, lembra o jornal. O pico de internamentos por covid-19 surgiu no passado dia 10: “cerca de 62 mil pessoas hospitalizadas, segundo o Projeto de Rastreamento COVID”, escreve “The Hill”.

Eleições coincidem com o fim das teleconferências

Até às eleições de 3 de novembro, a Casa Branca mantinha teleconferências semanais com os governadores estaduais, partilhando atualizações sobre a evolução da pandemia e recolhendo toda a informação fornecida pelos governadores.

A vitória de Biden marcou o início de um período de transição entre duas presidências, com a singularidade de que Trump não reconhece os resultados nem colabora com a equipa do Presidente eleito. As teleconferências deixaram de se realizar – a última foi a 30 de outubro, quatro dias antes das eleições – e o fluxo de informação diminuiu drasticamente.

Esta quebra de comunicação “levanta questões sobre a seriedade com que a Administração Trump lida com a pandemia” [nesta fase de transição] escreve o jornal. A posse do novo Presidente está agendada para 20 de janeiro de 2021.

A grande questão em termos de luta contra a covid-19, é que “o vírus não se preocupa com uma transição na presidência. Estamos preocupados com os próximos dois meses, não necessariamente por causa da transição, mas porque o vírus está a espalhar por todo o país”, disse Casey Katims responsável pelos Assuntos Federais e Interestaduais no gabinete de Jay Inslee, governador do estado de Washington, citado pelo site do "The Hill".

A equipa da Casa Branca para a covid-19 faz relatórios semanais sobre a situação, com informações sobre a situação nos vários estados. Estes relatórios são partilhados com as autoridades de saúde estaduais e as agências de saúde pública.