Milhares de polícias de Nova Iorque não cumprem punições por má conduta grave

O Civilian Complaint Review Board (Comitê de Revisão de Queixas Civis) recomendava o mais alto nível de punição, onde se incluía a suspensão ou mesmo a demissão das forças policiais, mas estas recomendações acabavam ignoradas pelo New York Police Department (Departamento de Polícia de Nova Iorque, NYPD). As punições por má conduta grave foram reduzidas ou anuladas em cerca de 71 por cento das 6.900 acusações das últimas duas décadas.

De acordo com uma investigação do "The New York Times", que analisou os dados divulgados recentemente, os oficiais superiores baixavam ou rejeitavam por completo as recomendações do Comité — criado 1993 com o intuito de ser independente do NYPD. Os agentes acabavam por receber punições menores ou mesmo inexistentes, mesmo quando se confirmava que haviam violado os regulamentos.

Conter a má conduta policial era uma das bandeiras de campanha do atual mayor Bill de Blasio, mas a investigação mostra que isso não se verificou desde que assumiu o cargo em 2014.

MUDANÇA NA LEI

Em junho deste ano, os legisladores do Estado de Nova Iorque revogaram uma lei, com mais de 30 anos, que permitia que os registos disciplinares dos agentes da polícia se mantivessem confidenciais. A lei estadual, conhecido como 50-a, foi aprovada na década de 1970 para prevenir que os advogados de defesa criminal sujeitassem os agentes a situações de assédio com interrogatórios sobre informação irrelevante da sua vida pessoal.

Esta legislação aplica-se tanto a polícias como a bombeiros. Mas, ao longo dos anos, a lei permitiu que se lançasse um véu sobre muitos dos registos de má conduta policial.

Queixas formais sobre o uso excessivo da força por polícias não eram até agora públicos em Nova Iorque. Nos anos mais recentes, os departamentos da polícia até têm citado a lei até para se recusarem a informar se algum agente foi punido.

O governador estadual Andrew Cuomo concordou com as alterações legislativas, por considerar que os agentes da polícia merecem o mesmo nível de escrutínio que outros funcionários públicos, como professores. "Os seus registos vão ficar disponíveis", afirmou Cuomo. "É simples paridade e igualdade como todos os outros funcionários públicos", salientou.

Apenas os Estados de Nova Iorque e do Delaware tinham leis que permitiam privilégios especiais aos polícias na revelação dos seus registos, segundo um comunicado de grupos como Common Cause New York ou o New York Public Interest Research Group.