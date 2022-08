Beirute, 100 dias de desolação: “Nunca na história do Líbano se assistiu a isto, nem na Guerra Civil”

Cem dias de desolação se passaram. Parecem noites que não dão descanso. Parecem anos que só passam no calendário de quem não vive no inferno. O tempo é mais longo quando a acalmia é curta. João lembra-se exatamente daquela tarde de “calor medonho”, na zona cristã perto do porto de Beirute, onde a vida era apenas iluminada por duas horas de eletricidade. “As outras 22 eram de nada”. Foi nesse contexto que tudo aconteceu. “Eu estava sentado na minha varanda. Foi nessa altura que ouvi uma explosão. Um dos meus colegas de casa saiu do quarto e perguntou-me se tinha escutado o mesmo que ele. ‘Ya, isto foi uma explosão valente’”, recorda João Sousa ao Expresso.

