É preciso reconstruir a presidência americana?

Ao contrário daquilo que aconteceu com os presidentes anteriores, Donald Trump tem-se recusado a reconhecer a vitória do seu opositor nas eleições presidenciais norte-americanas. Isto tem efeitos a muitos níveis, e um deles é que dificulta o início da transição de poder. Dada a complexidade dos assuntos com que lida um presidente dos Estados Unidos da América, há conveniência em que o processo arranque o mais cedo possível. Mas a diretora do organismo encarregue de lhe dar início, a General Services Administration (Administração geral de Serviços), ainda não declarou Joe Biden presidente-eleito, ao contrário do que seria normal, pelo que o processo oficial ainda não começou.

O problema é que nenhuma lei a obriga a fazê-lo para já. A certificação final do vencedor das eleições pelo Colégio Eleitoral só vai acontecer em dezembro e, se isso tem acontecido sempre antes, é porque se estabeleceu uma tradição nesse sentido - uma norma que não está inscrita na lei. Ainda há dias, numa entrevista, John Bolton, antigo assessor de Trump, notou que existem fortes razões de segurança nacional para que assim seja e defendeu que de futuro haja uma regra formal a determiná-lo. Se não foi necessária até agora, é porque nunca houve um presidente como Trump, mas o seu comportamento mostra que daqui para a frente convém formalizar essa parte dos procedimentos.

É o último exemplo das dificuldades institucionais que o desprezo de Trump pelas normas estabelecidas tem criado. Muitos outros são citados num livro publicado há meses, "After Trump: Reconstructing the Presidency" ('depois de Trump: reconstruindo a presidência'), em que dois autores com longa experiência dos mecanismos legais do governo, em especial no que respeita ao poder executivo, fazem um longo inventário das normas infringidas por Trump durante os seus quatro anos na Casa Branca. Um dos autores, Bob Bauer, foi advogado da Casa Branca no tempo de Barack Obama. O outro, Jack Goldsmith, serviu como vice-procurador geral no tempo de George W. Bush. As posições que defendem, portanto, não são de natureza partidária, mas sim institucional. A preocupação é a de garantir que os mecanismos que garantem o funcionamento normal da democracia americana continuem a funcionar

Segurança de Trump paga somas elevadas por estadia nas empresas do presidente

O ponto de partida do texto é o momento em que Trump deixa a presidência. Quando o livro foi publicado, ainda não se sabia se o atual Presidente ia vencer as eleições, pelo que os autores deixam em aberto se a data será em 2021 ou em 2025. Mas, segundo escrevem, "independentemente daquilo que acontecer, ou de quem for o sucessor de Trump, algumas das questões mais difíceis que o próximo presidente dos Estados Unidos enfrentará têm a ver com a reconstrução da presidência abalada e muito modificada que Trump deixará para trás".

"Trumo conduziu a presidência de formas que desafiam pressupostos geralmente assumidos sobre como um presidente pode usar e abusar os poderes do seu cargo. A sua personalidade mercurial, a sua mendacidade patológica, a sua falta de vergonha, o desrespeito aberto pela lei e pelas normas, os ataques viciosos a funcionários e a instituições, a mistura de interesse público e privado e a indiferença pelos factos, causaram enorme dano ao grande cargo que ele assumiu em janeiro de 2017. E as suas palavras e ações expuseram a vulnerabilidade da presidência a excessos perigosos de autoridade e fraquezas perigosas na responsabilização. Trump não foi o primeiro presidente a suscitar esses perigos, obviamente, mas fê-lo de maneira diferente dos seus antecessores".

Bauer e Goldsmith concentram-se em três grandes áreas: corrupção, sistema de justiça, e poderes do presidente versus atribuições do Congresso. Quanto ao primeiro, a posição de Trump foi assumida à partida, tendo afirmado que as limitações aplicáveis à generalidade dos servidores públicos não se lhe aplicavam. Isso permitiu-lhe continuar essencialmente a dirigir as suas empresas, ainda que formalmente através dos seus filhos, e em muitos casos a lucrar abertamente.

Um dos exemplos de que o público tomou conhecimento recentemente foi a prática de cobrar a estadia aos agentes do Serviço Secreto (encarregue da proteção do presidente) sempre que Trump se desloca a uma das suas propriedades - e ele faz isso com bastante frequência. Com tarifas que chegam a atingir as centenas de dólares diários por quarto, as deslocações de Trump aos seus clubes e campos de golfe, por exemplo, já renderam às suas empresas mais de um milhão de dólares, pagos pelos contribuintes.

Mais grave é o afluxo de dignitários estrangeiros ansiosos por agradar a Trump a hotéis e clubes de que o Presidente é proprietário, gerando a aparência de algo que, não sendo exatamente subornos, são pelo menos formas de lhe dar dinheiro a ganhar. Menos referido foi o facto de um fundo ligado ao Qatar ter gasto 1,1 mil milhões de dólares no leasing, a 99 anos, de um edifício cuja aquisição mal calculada ameaçava arruinar a empresa da família de Jared Kushner. Isto numa altura em que Trump tinha entregue ao seu genro o portfólio do Médio Oriente, a somar a outros que acumulou.

De futuro, a lei deve proibir expressamente esse tipo de práticas. E o controle dos potenciais conflitos de interesse envolvendo o presidente deve começar na apresentação das declarações fiscais, defendem Bauer e Goldsmith. Todos os presidentes desde Jimmy Carter (1977-1981) o fizeram e Trump foi o primeiro a recusar-se, alegando que estava a ser auditado pelo fisco - como se isso fosse um impedimento legal.

Politização das investigações criminais

Mais importantes são os esforços de Trump para interferir na ação do Departamento de Justiça, instando os procuradores e certos altos funcionários, entre eles o diretor do FBI, a investigarem inimigos ou a abandonarem investigações sobre os seus aliados.

Essas ações acabaram por dar origem à investigação do procurador especial Robert Mueller. Trump demitiu o então diretor do FBI por se recusar a cancelar a investigação sobre o general Michael Flynn, um aliado de Trump que havia tido contactos com elementos ligados ao governo russo durante a campanha presidencial, na qual Trump também procurou interferir constantemente.

Em numerosos aspetos, o segundo secretário da Justiça de Trump, Bill Barr, deu cobertura aos desejos do presidente, chegando a ser visto por muita gente mais como um advogado do presidente do que como um membro do governo. Nas últimas semanas da campanha, porém, correram rumores de que Barr seria demitido logo a seguir às eleições. O motivo era a insatisfação de Trump por ele não ter lançado ações contra os seus adversários políticos.

O diretor do FBI e a diretora da CIA estariam igualmente em risco por motivos idênticos. Ainda não se sabe o que lhes vai acontecer nos próximos dias ou semanas, mas para já Barr parece ter salvo o lugar até janeiro. O anúncio de que tinha autorizado procuradores federais a investigar supostas fraudes eleitorais alegadas por Trump - e das quais não existem provas - terá dado um mínimo de satisfação ao presidente. Mesmo que essas investigações venham a dar em nada, como será praticamente certo, já fica com mais um argumento para alimentar teorias da conspiração junto dos 'low-information voters' (eleitores pouco informados) que constituem uma parte do seu eleitorado.

Bauer e Goldsmith examinam ainda outros aspetos do exercício do poder executivo (controlo do armamento nuclear, poderes de declaração do estado emergência, nomeações de titulares de cargos, etc), bem como os ataques incessantes de Trump a uma variedade de instituições independentes, desde a imprensa aos próprios magistrados. Nem tudo isso é suscetível de ser resolvido com regras novas - a liberdade de expressão, incluindo o direito a mentir, também se aplica ao presidente - mas muito é. E para certas infrações as regras já existem. O incitamento à violência, por exemplo, é um crime na lei.

"O ladrar é pior que a mordidela", mas...

Reconhecendo que com Trump, frequentemente, "o ladrar tem sido pior do que a mordidela", os autores dizem que o argumento a favor das reformas que propõem "tem menos a ver com as tendências de Trump para infringir a lei" do que com o modo como as suas ações "puseram à vista lacunas e ambiguidades na lei e nas normas que regem o cargo, e debilidades mais gerais na responsabilização presidencial".

Ao todo, são cinco dezenas de recomendações concretas, elaboradas com base não só no comportamento de Trump como em situações que se foram tornando claras ao longo das últimas décadas. Trump é um caso de estudo especialmente importante, mas está longe de ser o único. Quanto a saber se o seu exemplo poderá servir de estímulo às mudanças que Bauer e Goldsmith defendem, ainda não é claro. Historicamente, o último grande ímpeto para reformas nessa área foi a queda em desgraça de Richard Nixon em consequência do Watergate. Mas neste caso o presidente foi obrigado a demitir-se, por o seu próprio partido o ter abandonado.

Com a bipolarização extrema da política americana, Trump pôde ser apanhado a fazer chantagem com o presidente da Ucrânia para este anunciar que ia investigar Joe Biden, sem que os republicanos deixassem de o apoiar. Absolvido no processo de impeachment, renovou os esforços. Agora, os mesmo senadores que o absolveram recusam-se a aceitar a vitória de Joe Biden, nalguns casos apoiando expressamente as suspeitas promovidas pelo presidente, que mesmo jornais conservadores (e pró-Trump) como o "Wall Street Journal" e o "New York Post" reconhecem não ter o menor fundamento.

Com os 80 ou 90 por cento do eleitorado republicano que se mantém fiel ao presidente, os outros líderes do partido, vários deles com ambições presidenciais num futuro próximo, entendem não ter outra opção. Não deverá ser tão cedo que as reformas defendidas em "After Trump: Reconstructing the American Presidency" vão ser fixadas em lei.