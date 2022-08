Trump pode não conseguir acabar com o Obamacare. A posição do presidente do Supremo assim indicia

O presidente do Supremo Tribunal dos Estados Unidos, John Roberts, e o juiz Brett Kavanaugh entenderam esta terça-feira que não cabe ao tribunal revogar a extensa legislação de saúde aprovada há dez anos – conhecida por Obamacare –, “mesmo que algumas das cláusulas [da legislação] sejam consideradas inconstitucionais”, noticia o site da CNN.

Esta posição do presidente do Supremo Tribunal dos Estados Unidos e do juiz Kavanaugh representa uma vitória para os princípios fundamentais do Obamacare, que assim enfrenta o terceiro e último escrutínio do Supremo.

Recorde-se que a legislação de saúde que foi aprovada no mandato de Barack Obama tem sido alvo de ataques e críticas constantes do ainda Presidente Donald Trump, que quer que o Supremo Tribunal de Justiça dos Estados Unidos revogue o Obamacare. Trump conta com o apoio de vários estados republicanos nesta pretensão, que colocará em causa o acesso de milhões de americanos aos cuidados de saúde.

Cinco juízes parecem ser contrários à revogação

“Pelo menos cinco juízes da Supremo Tribunal, incluindo dois elementos da sua maioria conservadora, indicaram esta terça-feira que votarão contra a revogação do último ‘exame’” à Lei da Saúde conhecida por Obamacare, escreve o “The New York Times”, lembrando que a recordação da legislação tem sido um objetivo de vários estados republicanos e do governo de Donald Trump.

Tudo indica que esta legislação de saúde, um dos maiores legados da presidência de Barack Obama, irá sobreviver a este último escrutínio do Supremo Tribunal de Justiça dos Estados Unidos. No entanto, ainda não é claro se o Supremo vai manter ou revogar o “chamado mandato individual”, que sofreu uma séria amputação em 2017: “Parece bastante claro que a solução adequada será cortar a cláusula do mandato e deixar o resto da lei em vigor”, disse o juiz Brett M. Kavanaugh, de acordo com o “The New York Times”.

Este jornal refere ainda que o presidente do Supremo Tribunal, “John G. Roberts Jr., fez uma observação semelhante” à do juiz Kavanaugh, ao afirmar que “o Congresso deixou o resto da lei intacta quando reduziu a pena [ausência seguro] para zero”, disse ele.

Os três juízes da chamada ala democrata do Supremo Tribunal – Stephen G. Breyer, Sonia Sotomayor e Elena Kagan – também se mostraram favoráveis à manutenção do Obamacare.

Amey Coney Barrett, a grande incógnita

Assim sendo, a lei conta com pelo menos cinco votos a apoiá-la e, em princípio, terá os votos contra de três juízes da “maioria conservadora” do Supremo Tribunal - Clarence Thomas, Samuel Alito Jr., e Neil Gorsuch. Recorde-se que a juíza Amy Coney Barrett, o mais recente membro do Supremo, foi nomeada por Donald Trump, tal como os seus colegas Neil Gorsuch e Brett Kavanaugh e Amy Coney Barrett.

Estes três magistrados são fundamentais para decidir o futuro da lei de saúde. Amy Coney Barrett, antes de tomar posse como juíza do Supremo, criticou o presidente deste tribunal, John Roberts, por defender o Obamacare. No entanto nunca deu qualquer indicação sobre o sentido do seu voto no decurso das audiências que teve em outubro.

A decisão final sobre o futuro do Obamacare só deverá ser conhecida em junho de 2021, escreve o NYT.