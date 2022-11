Mulheres. Recorrer a protestos para pôr fim à violência

“A igualdade de género é a chave para acabar com a violência contra as mulheres e raparigas”, diz ao Expresso em tom conclusivo Agnes Muriungi Odhiambo, investigadora sénior da divisão dos direitos das mulheres da Human Rights Watch (HRW), organização global de defesa dos direitos humanos com sede em Nova Iorque, cujo escritório no Quénia chefia.

Como se a conversa fosse semelhante em cada um dos países onde a HRW documenta e denuncia o abuso de que as mulheres são objeto, Agnes Odhiambo está certa de que não há realmente nada de particular na Namíbia que transforme os protestos que têm abalado o país nestas últimas semanas num caso único ou numa referência mundial.