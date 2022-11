Padre baleado à porta de igreja em Lyon. Há um suspeito detido

Um padre ortodoxo, de nacionalidade grega, foi baleado e ferido em Lyon ,este sábado. O padre estava a fechar as portas da igreja quando ocorreu o ataque, por volta das 15h00 locais (16h00 em Lisboa).

O ferido está com prognóstico reservado, adianta a Reuters, que cita fontes policiais. O Ministério do Interior francês confirmou já uma intervenção das forças de segurança no sétimo bairro da cidade onde está localizada Gare de Lyon, a principal estação ferroviária.

De acordo com a rádio France Info, o padre sofreu dois tiros à queima-roupa no abdómen e o atirador é descrito como “um indivíduo, de tipo mediterrânico com cerca de 1,90 metros de altura. Vestia uma longa gabardina preta e usava um boné preto”, adianta a rádio. A vítima indicou não conhecer o agressor enquanto estava a ser retirada do local, que se encontra cercado pelas forças policiais.

O promotor público de Lyon, Nicolas Jacquet, anunciou já esta noite a detenção de um suspeito. "Foi colocada sob custódia policial uma pessoa que pode corresponder à descrição das primeiras testemunhas [ouvidas]" indicou o magistrado, adiantando, no entanto, que o suspeito não tinha consigo nenhuma arma no momento da detenção.

"As investigações vão continuar visando apurar a sua eventual implicação", acrescentou Nicolas Jacquet, em comunicado, citado pela agência France-Presse.

Arma não foi encontrada

O padre de 52 anos de idade foi ferido “no fígado” e já está hospitalizado. “Não estava a decorrer nenhuma cerimónia e o padre não estava de batina”, acrescenta a agência France Presse, citado fontes próximas da investigação.

Ainda segundo a mesma fonte, a arma ainda não foi encontrada, mas foi vista por várias testemunhas. Segundo um jornalista da AFP presente no local, o atentado foi perpetrado numa pequena igreja, instalada numa zona residencial, onde poucas pessoas estão na rua neste primeiro fim de semana com novas medidas de confinamento.

“Sob a gabardina o suspeito parecia esconder uma espingarda de canos serrados”, disse à rádio, Ludovic Cassier, um representante do sindicato da polícia.

Entretanto, o Ministério do Interior abriu já um gabinete de crise em ligação com o primeiro-ministro e a Presidência da República.

Relativamente às motivações deste ataque, o prefeito de Lyon, Gregory Doucet, afirmou que "nenhuma teoria pode ser descartada" uma vez que, nesta altura, não são conhecidos os motivos.

Este ataque aconteceu dois dias depois do atentado na basílica de Nossa Senhora, em Nice (sul de França), que resultou na morte de três pessoas.

Os incidentes levaram o governo francês a reforçar a segurança nos templos religiosos na véspera do feriado cristão de Todos os Santos.

Notícia atualizada às 21h30