Estação Espacial Internacional. 20 anos a viver numa casa com vista para a Terra

Vamos entrar na máquina do tempo? O ano é o de 2000, dia 2 de novembro. Depois de uma viagem de quase 50 horas a bordo de uma nave russa Soyuz, três homens — o comandante norte-americano Bill Shepherd, um antigo Navy SEAL, e os cosmonautas russos Yuri Gidzenko e Sergei Krikalev — acabam de entrar naquela que será a sua casa durante 136 dias. Mas esta não é uma casa qualquer. Situada cerca de 400 quilómetros acima da superfície terrestre, orbita a uma velocidade de 28 mil quilómetros por hora, completando cerca de 16 voltas à Terra todos os dias, sob temperaturas extremas, entre 130° C e -130° C. É o mais complexo projeto levado a cabo pelo Homem, um feito notável de tecnologia e cooperação internacional no qual participaram 15 nações, e que representou um investimento astronómico: mais de €125 mil milhões para a construir, a que se somam mais de €3 mil milhões por ano só em custos de manutenção. Nenhuma outra estrutura foi tão cara.

Desde então, ao longo de 20 anos, a Estação Espacial Internacional (EEI), o maior laboratório científico “extraterrestre”, esteve ocupada ininterruptamente por pelo menos duas pessoas: 240 homens e mulheres passaram temporadas a bordo da estação, que tem 109 metros de comprimento, pesa 420 toneladas e inclui seis dormitórios, duas casas de banho, um ginásio e uma janela panorâmica, a cúpula, de onde os astronautas avistam a Terra e tiram algumas fotografias icónicas.