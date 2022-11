Dois dias depois do ataque de Nice, a França está mais preocupada com o terrorismo do que com o novo confinamento

Menos de 48 após o atentado de Nice, o terrorismo ocupa a primeira página dos jornais franceses deste sábado e ultrapassa em destaque as novas medidas de confinamento decretadas esta sexta-feira pelo Governo francês. Isto, na véspera da celebração do Dia de Todos os Santos, que atrai milhares de fiéis às igrejas, cuja segurança foi reforçada com mais quatro mil militares num efetivo total que agora ronda os sete mil operacionais e quando apenas 26% dos franceses confiam no Governo em matéria de terrorismo.

A possibilidade de o atentado na Basílica de Nossa Senhora de Nice ter sido patrocinado por um país estrangeiro perpassa a primeira página dos principais jornais franceses deste sábado.

“De Sfax a Nice” é o título da reportagem que pretende reconstituir o percurso entre a sua cidade natal, passando por Itália até chegar a França, de Ibrahim Issaoui, o jovem tunisino autor do atentado de Nice. O “Libé”, jornal de esquerda, dá conta do percurso “fantasma” de Ibrahim e salienta as suas origens pobres, justificando assim, de algum modo, a sua adesão ao jihadismo. O jornal dá também conta da homenagem ao professor francês assassinado na semana passada por um terrorista prevista para segunda-feira, dia do regresso às aulas após as tradicionais férias de Todos os Santos.

“Depois dos atentados, um regresso às aulas muito particular”, é a manchete do Le Monde da próxima segunda-feira, que este sábado já está disponível no site daquele que é o maior jornal francófono do mundo. Este jornal situado politicamente ao centro destaca também as medidas rigorosas que o presidente da Câmara de Nice, Christian Estrosi, quer adotar na sequência do atentado. Na edição com a data deste sábado, titula a toda a largura da primeira página “A Igreja de França atingida pelos ataques terroristas”, numa edição em que dedica o seu editorial à “Conjugação de todos os perigos”.

Para o "Figaro", o decano dos jornais franceses e principal jornal de direita, a questão do trajeto percorrido pelo jovem argelino de 21 anos de idade é também o principal destaque da edição deste sábado. “A política migratória em acusação”, titula na primeira página, com o autor do artigo a reconhecer que a imigração não é a primeira causa de terrorismo, mas que “a prudência impõe hoje o fecho imediato das fronteiras e da imigração”.

O jornal salienta mesmo que “a França tem que se mostrar na luta contra o terrorismo, tão firme como na contra o coronavírus”. A comparação do terrorismo com a pandemia surge inevitável nas interrogações que o diário de direita coloca: “um estado que proíbe as pessoas de saírem de casa será incapaz de escolher quem entra no país?” ou “O conjunto da população sofre, em 24 horas, uma lei de exceção para vencer a pandemia e parece impossível aplicar uma para os que querem decapitar a França?”.