Angola. Sindika Dokolo morre de forma súbita no Dubai

Sem que houvesse qualquer comunicado mas apenas uma enigmática fotografia colocada por Isabel dos Santos na sua conta de Instagram, acompanhada de uma legenda curta (“my love...”), a notícia do falecimento repentino do marido da filha do antigo presidente angolano foi dada na quinta-feira por alguns jornais da República Democrática do Congo, trazendo um detalhe surpreendente: a morte ocorrera durante um mergulho no Dubai. A informação sobre o falecimento de Sindika Dokolo veio depois a ser confirmada à agência Lusa por alguém ligado à família. Desde o verão de 2019 que o casal tinha como residência oficial um apartamento de luxo na Bulgari Resort & Residences, uma ilha artificial no Dubai que o Expresso e a SIC visitaram para a investigação do Luanda Leaks. Estavam casados desde 2002 e tiveram quatro filhos.

Nascido em 1972 em Kinshasa, capital da República Democrática do Congo, Sindika era filho de Augustin Dokolo, um banqueiro congolês que se tornou milionário durante o regime de Mobutu, e da sua mulher dinamarquesa, Hanne Kruse. A família caiu entretanto em desgraça no país, sendo despojada do seu património.