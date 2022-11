Piratas informáticos desviaram 2,3 milhões de dólares da campanha de Donald Trump

Os ataques de piratas informáticos ao site oficial da campanha eleitoral de Donald Trump resultaram na subtração de 2,3 milhões de dólares (quase 2 milhões de euros) da conta do Partido Republicano do estado de Wisnconsin, que se destaca por dar suporte financeiro às iniciativas eleitorais de Trump, segundo avança esta quinta-feira a agência Associated Press.

O Partido Republicano de Wisnconsin alega registar "atividade suspeita" desde 22 de outubro, pelo que contactou o FBI, que está a prosseguir com estas investigações.

"Não há dúvida de que o Partido Republicano do Winsconsin está agora em desvantagem com o dinheiro todo que desapareceu", considerou Andrew Hitt, responsável pelo partido, lembrando que, tanto o partido como a campanha de Trump, vão precisar dinheiro a curto prazo para tomar decisões relevantes para a corrida eleitoral.

O responsável do Partido Republicano do Winsconsin frisou ainda que os 'hackers' estavam habilitados a manipular recibos e faturas de fornecedores contratados para iniciativas de apoio à campanha de Trump ou envolvendo a compra de materiais para serem oferecidos aos apoiantes, como bonés.

Na terça-feira, o site de campanha de Trump anunciou ter sido alvo de ataques de pirataria informática durante a noite. Segundo foi divulgado, os 'hackers' publicaram detalhes de uma conta de criptomoeda para onde as pessoas podiam transferir dinheiro e fazer doações, além de dar informações comprometedoras sobre Trump que quisessem tornar públicas.

Os 'hackers' alegaram, ainda, ter provas de que Trump estaria por detrás da criação da covid-19, e chegaram a exibir uma mensagem no site da sua campanha, por tempo relâmpago, a dizer que o mundo estava farto das 'fake news' do atual presidente norte-americano.