O nome dele é Miles Taylor, ex-chefe do Departamento de Segurança Interna: eis o homem que expôs a “resistência silenciosa” a Trump

Chama-se Miles Taylor e é um antigo chefe de gabinete do Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos. Depois de muita especulação em Washington, está desvendada a identidade do autor anónimo que publicou, a 5 de setembro de 2018, um artigo no "New York Times", posteriormente desenvolvido no livro intitulado “A Warning”, em que garantiu existir “uma resistência silenciosa dentro da própria administração” contra Donald Trump. A confirmação foi feita, esta quarta-feira, pelo denunciante.

Era já sabido que se tratava de um alto funcionário da Casa Branca, quando na altura escreveu: “Pode ser um conforto frio numa era caótica, mas é importante que os americanos saibam que há adultos na sala”. O misterioso autor referia-se a um grupo de pessoas que “tenta frustrar partes da agenda” do atual Presidente dos EUA.

“A decisão não foi fácil, lutei com a ideia, e entendo por que algumas pessoas consideram questionável fazer acusações tão graves contra um presidente em funções sob a capa do anonimato”, explicou Miles Taylor.

“Sou um republicano e queria que este presidente tivesse sucesso”, frisou Miles Taylor, acrescentando, contudo, que “em tempos de crise, Donald Trump provou que é um homem sem caráter e os seus defeitos pessoais resultaram em falhas de liderança tão significativas que podem ser medidas em vidas americanas perdidas”.

É por isso que o autor apela ao voto em Joe Biden, admitindo que a premissa do seu artigo estava errada. “O país não pode contar com burocratas bem intencionados e não eleitos em torno do Presidente para orientá-lo, até porque ele eliminou a maioria deles”, afirma o antigo chefe de gabinete.

Miles Taylor deixou o cargo em 2019 e, desde então, tem sido um opositor de Trump, fazendo parte do movimento “Republican Voters Against Trump”.

Ao seu estilo, Donald Trump usou o Twitter para responder: “Quem é Miles Taylor? Disse ser o ‘anónimo’, mas eu não o conheço. Nunca ouvi falar dele".