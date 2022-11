Afinal, quais são as acusações levantadas ao Labour que deixam cair Jeremy Corbyn?

O antigo líder do Partido Trabalhista britânico foi, esta quinta-feira, suspenso do partido e do grupo parlamentar. A decisão é consequência de um extenso relatório com 130 páginas, elaborado pela Comissão para a Igualdade e Direitos Humanos (EHRC), que aponta para práticas de discriminação contra cidadãos judeus dentro do Partido Trabalhista britânico, embora Jeremy Corbyn negue qualquer situação de antissemitismo. Mas, afinal, quais são as acusações que levaram ao afastamento do atual deputado?

Concretamente, as acusações — que não citam Corbyn em particular — baseiam-se em três violações da lei da igualdade: interferência política em queixas de ódio contra membros judeus do partido, casos de assédio e erros ao facilitar formação aos responsáveis que tratavam das denúncias.

“É difícil não concluir que o antissemitismo no interior do Partido Trabalhista poderia ter sido combatido mais eficazmente se a liderança tivesse decidido fazê-lo”, frisa o relatório independente da EHRC.

A investigação, efetuada ao longo de 16 meses e que avaliou numerosas queixas, conclui que o Partido Trabalhista, durante a liderança de Corbyn, cometeu “atos ilegais de assédio e discriminação” antissemitas.

O relatório, que toma por base informações passadas por mais de 70 “whistleblowers” (denunciantes), aponta “falhas significativas na maneira como o Labour lidou com as queixas de antissemitismo nos últimos quatro anos”.

Os autores do relatório dão como exemplo vários processos internos movidos contra militantes do Partido Trabalhista, acusados de declarações xenófobas, que as vítimas judaicas dizem nunca ter sido conduzidos até ao fim, não tendo por isso resultado em qualquer punição para os responsáveis.

Em causa está também o histórico apoio do Labour à autodeterminação da Palestina, com uma retórica que responsabiliza Israel pelo conflito, algo que nunca foi bem aceite pelos cidadãos judeus.