Banco Central brasileiro intervém para travar subida do dólar

O dólar atingiu 5,79 reais no câmbio comercial e obrigou o órgão emissor a realizar um leilão de ativos com o qual injetou mais de mil milhões de dólares (mais de 850 milhões de euros) no mercado de câmbio.

O real é uma das moedas que mais perdeu valor este ano, período em que já acumulou uma desvalorização de quase 42%.

Num novo dia de subidas, o dólar voltou a pressionar a moeda brasileira acompanhando o medo generalizado e a aversão ao risco nos mercados globais causadas pelo aumento dos casos de covid-19 na Europa e nos Estados Unidos da América.

Ao meio-dia, o dólar norte-americano valorizou 1,02% face ao real e foi vendido a 5,74 reais pelo câmbio comercial.

Por sua vez, a Bolsa de Valores de São Paulo (BM&FBovespa) recuou 3,49% em meados da sessão, para 96.132 pontos, contaminada pelo pessimismo dos principais mercados internacionais diante da evolução da crise sanitária da covid-19.

O mercado brasileiro também recebeu com preocupação a notícia de que a França está a considerar a possibilidade de decretar um novo confinamento total da população, na tentativa de conter a segunda onda da pandemia que atinge a Europa.

A subida dos casos ameaça a incipiente recuperação económica vivida nas principais economias globais nos últimos meses.

As ações preferenciais da estatal Petrobras, maior empresa do Brasil, acumulavam uma queda de 4,63% no meio do pregão.

Além do nervosismo global nos mercados, os investidores brasileiros também operam atentos ao anúncio do Banco Central sobre se altera ou mantém a taxa básica de juros do país, situada no mínimo histórico de 2% ao ano.