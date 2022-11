Jornalistas agredidos por polícias em Luanda foram obrigados a apagar imagens

Em declarações à Lusa, o fotógrafo Osvaldo Silva contou que foi espancado e agredido com cassetetes, tendo-lhe sido retirado o telemóvel, apesar de se ter identificado como repórter. "Eu estava no chão, começaram a bater e eu disse que era jornalista, mas não quiseram saber", relatou.

Osvaldo Silva disse que tinha uma credencial, atestando que era jornalista, mas que a mesma foi "arrancada" pela polícia, que o coagiu também a apagar as imagens do cartão da máquina fotográfica.

"Fiz um esforço grande, agarrei-me à câmara e como tinha um outro cartão, troquei", explicou o fotógrafo, acrescentando que foi levado a uma esquadra e libertado algum tempo depois.

Um outro jornalista da AFP, Jorge Simba, disse à Lusa que foi obrigado a apagar as imagens e impedido de fazer a cobertura da manifestação. "Se nós estamos credenciados como jornalistas, estamos autorizados a cobrir todos os eventos. O meu trabalho é esse, fazer a recolha das imagens para mostrar o que estava a constatar e fiquei sem nada", criticou.

Jorge Simba lamentou a atuação da polícia, que reprimiu fortemente a manifestação, com recurso a cavalaria, brigadas caninas e gás lacrimogéneo, e sublinhou que a polícia devia garantir a segurança dos jornalistas em vez de tentar travar o seu trabalho. A manifestação terá resultado em cerca de 40 detidos, segundo o deputado da União Nacional para a Independência Total de Angola (UNITA) Nelito Ekukuiu.

A direção do Sindicato dos Jornalistas vai reunir-se e tomar posição sobre o assunto, segundo o presidente do órgão, Teixeira Cândido. No total, foram detidos seis jornalistas, segundo o sindicato.



A marcha, convocada por ativistas da sociedade civil, contou com a adesão da UNITA e outras forças da oposição e visava reivindicar melhores condições de vida, mais emprego e a realização das primeiras eleições autárquicas em Angola.