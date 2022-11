Reportagem. E a vida recomeça, mais uma vez, no novo campo de Lesbos

Hadia pressiona o plástico que faz de chão à tenda e as suas pequenas mãos de criança afundam-se na terra mole das primeiras chuvas fortes. O ar está pesado de lamentos e prenúncios de tempestade. Há de chover outra vez daqui a nada, como ontem e no dia anterior. O inverno vai-se impondo, o vento frio que sopra do mar Egeu faz abanar as tendas no novo campo de refugiados na ilha grega de Lesbos. Por aqui chamam-lhe “Moria 2.0”, mas o ‘dois’ não é uma evolução, é um grau acima na escala da inabitabilidade.

A 9 de setembro, dois incêndios destruíram totalmente o antigo campo, que durante mais de cinco anos foi o maior e mais criticado de toda a Europa. Cerca de 12 mil pessoas ficaram desalojadas, entre oito a nove mil foram trazidas para aqui. Hadia, síria da cidade de Hama, vivia em Moria desde 1 de março; já não é criança, mas a sua estatura e constituição não denunciam a vida que já leva dentro dos seus 20 anos. A primeira coisa que diz: “Já perdi três bebés.” O primeiro aborto espontâneo aconteceu ainda na Turquia, a 12 de dezembro de 2019, numa das quatro vezes que tentaram passar de barco para a Grécia. A polícia turca empurrou-os com violência para dentro de uma carrinha e ela perdeu o primeiro filho. Aqui, em Lesbos, perdeu mais dois: um a 13 de abril e o outro a 27 de julho. Ali Khalaf, de 26 anos, abre uma pasta amarela de plástico onde guarda todos os relatórios médicos da mulher: “fraqueza extrema”, “alimentação deficitária”, “episódios graves de stress pós-traumático e ataques de pânico”. A tenda está cheia de peluches e brinquedos que os dois foram comprando a cada vez que chegava uma boa notícia. “Toda a minha família morreu na guerra. Fico muito nervosa e angustiada quando me lembro, e se calhar é por isso que não consigo comer nem manter um filho na barriga”, conta a jovem. Ali abre um fecho que dá para uma outra divisão da tenda, onde estão produtos de higiene pessoal, garrafas de água e um alguidar grande: “WC”, diz Hadia.