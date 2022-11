Amnistia Internacional acusa polícia dos EUA de não proteger manifestantes antirracistas

A polícia dos Estados Unidos não está a proteger o direito à manifestação pacífica e tem permitido ameaças de grupos armados a manifestantes de várias cidades norte-americanas. Na sequência da morte de George Floyd, em maio deste ano, precisamente às mãos da polícia, uma sequência de protestos tomou conta do país, dos quais resultaram mais de 200 episódios de violência entre manifestantes e contra manifestantes. As autoridades ora atuaram pouco, ora não atuaram, denuncia a Amnistia Internacional num relatório publicado esta sexta-feira.

“Losing the Peace: US Police Failures to Protect Protesters from Violence” (Perdendo a Paz: Polícia dos EUA falha proteção contra a violência a manifestantes), assim se chama o relatório, chega nas vésperas de uma eleição que pode fazer crescer ainda mais a hostilidade e a violência no país. E numa altura em que “ninguém deveria temer pela vida quando tenta votar ou fazer-se ouvir em encontros pacíficos”, alerta Erika Guevara-Rosas, diretora da Amnistia Internacional para as Américas.

O atual chefe da Casa Branca, a tentar a reeleição, tem tudo a ver com isso, nota o responsável regional da Amnistia para a América do Norte, Brian Griffey, também citado no relatório. “Quando o Presidente Trump convoca os seus apoiantes a ‘ir’ aos locais de voto e a ‘vigiá-los’, e quando recomenda a grupos armados supremacistas brancos que fiquem ‘a postos’ durante as eleições, as autoridades policiais deveriam manter-se em alerta máximo para prevenir a violência política neste momento explosivo.”

nathan howard

A ONG com sede no Reino Unido, e cujo trabalho é centrado em questões de direitos humanos, “tem monitorizado de perto o aumento de protestos políticos e contraprotestos nos EUA” e encontrou “atos de violência cometidos por polícias, manifestantes e contramanifestantes” em quase 75% dos estados (37, precisa o relatório). A Amnistia acusa as forças policiais de 23 estados norte-americanos de terem “comprovadamente falhado em manter os encontros pacíficos” e impedir a intervenção de terceiros — fossem eles “contramanifestantes, vigilantes de grupos armados ou indivíduos violentos”.

O relatório reporta ao período decorrido entre maio e setembro de 2020, que começa com os protestos do movimento Black Lives Matter após a morte de Floyd e vai até às marchas em Louisville a exigir justiça para Breonna Taylor, afro-americana baleada por agentes que faziam buscas ao apartamento onde vivia e onde se encontrava desarmada. “Losing the Peace” divide as críticas à polícia em dois.

Em primeiro lugar, por falhas na prevenção da violência, ao não destacar agentes de segurança “devidamente treinados e em número adequado para lidar com qualquer potencial violência”, por não separar protestos e contra protestos e ainda por não ter proibido ameaças por parte de grupos armados. Em segundo lugar, a ONG alerta que as autoridades falharam no momento em que os protestos aconteciam, ao não “interromper atos de violência” e ao “não diferenciar atores violentos de não violentos”.

Um dos episódios descritos no relatório aconteceu em Weatherford, no Texas, em julho, num protesto a pedir a remoção de uma estátua de um líder Confederado da guerra civil americana. Centenas de pessoas acorreram ao local mas em favor da manutenção da estátua, entre as quais estavam os autodenominados “patriotas”, que agrediram alguns dos manifestantes. Tony Crawford, um dos organizadores, escreveu ao chefe da polícia de Weatherford, numa série de mensagens reveladas no relatório da Amnistia Internacional. “Estamos cercados por armas e por pessoas a falar em voz alta sobre disparar contra nós… Onde está a polícia, chefe? Isto é um absurdo. Estamos a ser agredidos.”

A Amnistia Internacional exige que as forças policiais ao nível das cidades, dos estados e a nível federal “revejam todas imediatamente a sua conduta” e implementem “treinos especializados” para proteger os manifestantes durante e após o período de eleições que se avizinha.

Este relatório segue-se ao “The World is Watching: Mass Violations by US police of Black Lives Matter protesters’ rights” (O mundo está a ver: violações em massa dos direitos de manifestantes do movimento Black Lives Matter pela polícia americana), publicado a 4 de agosto, em que eram feitas críticas semelhantes à atuação das forças de segurança.