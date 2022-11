Campanha de Trump pede ao Supremo Tribunal para alterar o sistema de votos na Carolina do Norte

A campanha oficial de Donald Trump pediu esta quinta-feira ao Supremo Tribunal que seja revertida uma decisão do estado da Carolina do Norte, que permite que os votos recebidos por correio até 12 de novembro sejam incluídos na contagem das eleições às presidenciais nos Estados Unidos (que decorrem a 3 de novembro), segundo avança o jornal "The New York Times".

O argumento apresentado ao Supremo Tribunal pela campanha de Trump é que, nestas condições, seria demasiado tarde para fazer alterações à lei eleitoral, após mais de 150 mil pessoas daquele estado norte-americano terem votado por correspondência, alegando também que as alterações avançadas na Carolina do Norte vão contra a lei eleitoral nacional.

Foi pedido ainda ao tribunal, pela campanha de Donald Trump, que se criem regras mais estritas relativamente à facilidade com que os eleitores na Carolina do Norte podem corrigir erros nos seus votos.

O apelo da campanha de Trump ao Supremo Tribunal surge após uma decisão judicial tomada na terça-feira, a nível federal, permitindo a extensão do prazo em que os votos podem ser recebidos para as eleições nos Estados Unidos.

Neste processo, também os republicanos da Carolina do Norte argumentaram que prazos mais dilatados iam criar naquele estado norte-americano dois sistemas diferentes de votação, argumento que foi rejeitado pelo tribunal.

Na decisão judicial tomada na terça-feira, o juíz James A. Wynn Jr. deixou expresso que "não se aplicam regras diferentes a diferentes eleitores" e que "todos os que votam estão abrangidos de forma exata pelas mesmas restrições: têm de dar o seu voto antes ou durante do dia das eleições".

O juíz deixou ainda claro que as alterações que foram feitas têm apenas impacto na rapidez com que os votos são recebidos para serem contados.