Ataque com drone mata 14 milicianos de coligação da oposição síria

Um ataque com um drone, na zona fronteiriça entre Síria e Turquia, provocou esta quinta-feira a morte a 14 milicianos, seis dos quais dirigentes do Organismo de Libertação do Levante, aliança que inclui a ex-filial síria da Al-Qaeda. A informação foi avançada pelo Observatório Sírio de Direitos Humanos (OSDH).

Esta organização não-governamental, baseada no Reino Unido e com uma rede de fontes no terreno, avançou, em comunicado, que aviões não tripulados atacaram uma concentração de milicianos desta coligação, que também inclui fações apoiadas pela Turquia.

A ação, "provavelmente lançada pela coligação internacional" liderada pelos EUA contra o grupo que se designa por Estado Islâmico no Iraque e na Síria, ocorreu em uma quinta na localidade de Yakara, na província de Idlib, último bastião da oposição no país, e provocou também a morte a pelo menos um civil.

Em abril de 2019, o governo sírio lançou, com o apoio da Federação Russa, uma ofensiva para reconquistar Idlib e áreas circundantes controladas por fações opositoras. Esta operação acabou em março, com um cessar-fogo entre russos, aliados de Bachar al-Assad, e turcos, apoiantes de oposição síria.