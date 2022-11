Irão vai fornecer informações da investigação ao abate de avião ucraniano

O Irão prometeu fornecer informações "detalhadas" da investigação à destruição de um avião das linhas aéreas ucranianas, em janeiro, perto de Teerão, que foi abatido causando a morte de 176 pessoas, anunciou esta quarta-feira a Ucrânia.

Ao cabo de duas rondas de conversações entre os dois países, em Kiev e, depois, em Teerão, as duas partes acordaram que a Ucrânia "vai receber informações detalhadas" sobre a investigação no prazo de uma semana, revelou o Procurador-Geral do país europeu em comunicado. As referidas informações incluem "provas documentadas da detenção de seis pessoas acusadas de abater o avião", acrescentou.

A Ucrânia também deverá receber, no final de outubro, parte do cockpit do avião que foi encontrado nos primeiros dias após a tragédia e constitui uma peça importante para a investigação. A ronda de conversações em Teerão começou na segunda-feira e aborda também uma possível compensação financeira do Irão.

O voo 752 da Ukraine International Airlines foi abatido em 08 de janeiro por dois mísseis, pouco depois de descolar do principal aeroporto da capital iraniana, num período de tensão crescente entre os Estados Unidos e o Irão. Após três dias de desmentidos, as forças armadas iranianas admitiram que o avião foi abatido por "engano".

A autoridade de aviação civil iraniana garantiu que a regulação desajustada do radar de uma bateria antiaérea foi o principal "erro humano" responsável pelo desastre.