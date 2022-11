Eleições nos EUA. “Consciência racial” de Trump inspira extrema-direita

Dezenas de indivíduos invadem o congresso estadual do Michigan, empunhando metralhadoras AR15, as mais usadas nos massacres frequentes na América. Atrás deles multiplicam-se bandeiras da Confederação, símbolo segregacionista, e cartazes com mensagens como: “Os tiranos merecem a forca.” Duas medidas de combate à pandemia, confinamento e uso de máscara, enfurecem-nos. Protegidos pela lei — todos têm licença de uso e porte de arma —, acreditam que o poder político usa a crise de saúde pública como pretexto para controlá-los.

As suásticas tatuadas nalguns braços revelam o que os motiva verdadeiramente. Daí o assalto àquela assembleia e a gritaria contra representantes eleitos. A partir de Washington, via Twitter, o Presidente Donald Trump chama-lhes “patriotas” e pede que “libertem o Michigan”.