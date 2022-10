Presidente da Guiné-Bissau ao Expresso: “Chefe é chefe. Eu decido e eles obedecem”

A Guiné-Bissau vai presidir à Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO) no próximo biénio. É a primeira vez que a organização sub-regional terá à cabeça um “país lusófono”. Umaro Sissoco Embaló reivindica para si a escolha da Guiné-Bissau para a tarefa, país que, como diz, “era visto no passado” como um Estado falhado. “Isso acabou”, disse ao Expresso nesta entrevista exclusiva.

A chefe da diplomacia guineense declarou à agência Lusa que o Presidente Sissoco Embaló é “um diplomata por excelência”, reforçando a sua ideia de “mudança da diplomacia” da Guiné-Bissau. O que entende por “relações win-win” e “diplomacia agressiva”?

Como sabe, a Guiné-Bissau desde 1998 passou por situações muito complicadas e chegou uma altura em que o país bateu mesmo no chão. Depois de ter sido eleito Presidente da República [PR], achei por bem refundir o Estado, porque a Guiné-Bissau precisava mesmo. E para fazer aquilo é preciso uma diplomacia mesmo agressiva. Nós estamos inseridos numa zona com outros países, nomeadamente o Senegal e a Guiné-Conacri, e na nossa sub-região da CEDEAO as pessoas viam a Guiné-Bissau como um Estado falhado. Entretanto, com essa nova leadership, temos de lançar a diplomacia da Guiné-Bissau com todos os países do mundo.