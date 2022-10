Talibãs querem que Trump seja eleito presidente dos EUA

Os Talibãs esperam que Donald Trump ganhe as próximas eleições presidenciais dos EUA, que estão agendadas para o início de novembro. Na origem deste apoio está a promessa de retirar a presença militar americana do Afeganistão.

“Esperamos que ele (Donald Trump) ganhe as eleições e acabe com a presença militar dos EUA no Afeganistão”, disse Zabihullah Mujahid, porta-voz dos Talibãs afegãos, quando entrevistado pela CBS News.

A expectativa dos Talibãs estende-se igualmente ao estado de saúde de Trump, que recentemente foi diagnosticado com covid-19 (e entretanto já surgiu em público, declarando que estava curado). “Quando soubemos que Trump foi declarado como positivo num teste de covid-19, ficámos preocupados com a sua saúde, mas parece que está a ficar melhor”, referiu um responsável pelo grupo político Talibã, sob anonimato.

Os representantes da campanha eleitoral de Trump apressaram-se a rejeitar qualquer apoio ou ligação política aos Talibãs, mas essa posição não impede os seus representantes de manterem a expectativa de que o presidente dos EUA cumpra a promessa de retirar a maioria dos cerca de 5000 soldados americanos em solo afegão nos próximos meses.

Donald Trump assinou um acordo inédito com os Talibã, que previa a retirada da presença militar no Afeganistão durante a primavera de 2021, mas esta semana revelou igualmente a intenção de antecipar essa retirada até ao Natal deste ano, numa publicação feita no Twitter. No acordo assinado com a presidência americana, os Talibã comprometem-se ainda a pôr fim às relações de aliança e cooperação com o grupo terrorista Al Qaeda.

A presença militar americana conta já com 19 anos no Afeganistão. O envio de tropas para este país asiático foi desencadeado em reação aos atentados que derrubaram as Torres Gémeas, em Nova Iorque, EUA, em 2001. Atualmente, não chegarão a 5000 os efetivos americanos no Afeganistão. Alguns especialistas em questões militares garantem que este é o contingente mínimo exigido para garantir a operacionalidade dos EUA na região.

Joe Biden, candidato a presidente dos EUA nomeado pelo Partido Democrata, também disse ter a intenção de reduzir a presença militar no Afeganistão, mas admitiu ser do interesse dos EUA manter “vários milhares” de efetivos no País, sem especificar um número concreto.

Apesar do clima de guerra civil latente, os Talibãs consideram que o fim da presença militar americana como um objetivo benéfico a atingir. E enaltecem ainda o convite de Donald Trump para um encontro em Camp David, nos EUA, que acabou cancelado devido à morte de um soldado americano, durante um ataque Talibã.

“Trump pode parecer ridículo para o resto do mundo, mas é visto como alguém lúcido e inteligente para os Talibãs”, referiu um responsável dos Talibãs, citado pela CBS News.