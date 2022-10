Donald Trump voltou aos eventos de campanha em público

Donald Trump, presidente dos EUA, regressou este sábado às aparições em público com um evento que juntou mais de 2000 pessoas num dos relvados da Casa Branca. “Sinto-me otimamente”, disse Trump para a assistência, negando a existência de sequelas da infeção de Covid-19 que o assolou recentemente.

Quem assistiu ao evento descreve um Donald Trump em melhor forma que aquela que ostentou num vídeo recentemente publicado no Twitter. O New York Times refere ainda que também a voz pareceu ter maior vigor que noutras ocasiões após a infeção por Covid-19, mas também lembra que era suposto o presidente dos EUA fazer um discurso de 30 minutos – mas apenas falou à assistência durante cerca de 15 minutos.

Donald Trump garantiu ainda que os testes mais recentes a que se sujeitou depois de ter sido declarado como infetado por covid 19 apresentaram resultados negativos - mas esses resultados ainda não foram tornados públicos ou oficiais.

“Eu sei que vocês têm rezado”, disse o presidente dos EUA, em jeito de reconhecimento pelo esforço espiritual dos apoiantes durante o internamento no hospital.

Apesar do aumento de casos reportados nos diferentes estados, Donald Trump não se coibiu de dar mostras de otimismo: “Isto vai desaparecer! Isto vai desaparecer”.

"Estamos a produzir terapêuticas e fármacos eficazes", garantiu Trump sobre as medidas de combate à pandemia. O presidente dos EUA reiterou ainda que o desenvolvimento de uma vacina eficaz para a Covid-19 deverá chegar em breve. E como garantia desse otimismo enalteceu o trabalho levado a cabo por grandes empresas.

"Quero que saibam que a nossa nação vai vencer este terrível vírus chinês", insistiu o Presidente norte-americano, perante os apoiantes, muitos com máscara, mas sem considerarem o distanciamento social. "A ciência e a medicina vão erradicar o vírus chinês uma vez por todas, vamos livrar-nos do vírus em todo o mundo. Estão a ocorrer fortes fluxos na Europa, no Canadá (...) mas isso vai desaparecer, está em vias de desaparecer e as vacinas vão ajudar", considerou.

O evento, que estava classificado como oficial na agenda da Casa Branca, contou com diferentes adereços associados à campanha eleitoral de Donald Trump. Os participantes só puderam entrar no evento depois de serem sujeitos a medições de febre e questionários relativos a potenciais sintomas.

O evento foi organizado por Candace Owens, ativista afroamericana que se opõe ao movimento Black Lives Matter e mentora do conceito Blexit, que tem por objetivo levar os apoiantes negros a abandonarem o Partido Democrata para ingressarem no Partido Republicano de Ttump.

Perante uma assistência que assegurava a representatividade da minoria afroamericana, Donald Trump descreveu aquele evento como um “protesto pacífico” que respeita a lei, por oposição às manifestações e confrontos policiais que se estenderam a várias cidades americanas depois do assassinato de George Floyd, às mãos da polícia local.