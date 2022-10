Governadora do Michigan que foi alvo de tentativa de sequestro acusa Trump de “incitar o terrorismo” no país

A governadora do Michigan que foi alvo de uma tentativa de sequestro, afirmou esta sexta-feira que a retórica de Trump “incita ainda mais o terrorismo no país”, depois de uma série de publicações feitas pelo Presidente norte-americano no Twitter.

A democrata Gretchen Whitmer esteve quase a ser raptada e, também esta sexta-feira, a Justiça dos EUA acusou seis pessoas de planearam essa tentativa de sequestro. O plano terá sido equacionado durante vários meses e até teve ensaios.

De acordo com a Associated Press (AP), um tribunal federal acusou seis pessoas de conspirarem o rapto da governadora, na sequência daquilo que consideraram ser o "poder incontrolável" de Gretchen Whitmer. Paralelamente, sete pessoas associadas a um grupo paramilitar denominado "Wolverine Watchmen", que alegadamente planeavam uma "guerra civil" e a conquista do Michigan, foram detidas. Os dois grupos treinaram juntos e planearam "vários atos de violência", dá conta uma declaração das autoridades norte-americanas.

Fonte do Departamento Federal de Investigação dos EUA (FBI, na sigla inglesa) disse que chegaram a decorrer ensaios para o sequestro da senadora democrata em agosto e setembro, e quatro dos seis acusados tinham planeado um encontro na quarta-feira para "fazer o pagamento de explosivos e trocar o equipamento tático". Gretchen Whitmer "não tem quaisquer pesos e contrapesos. Ela tem poder incontrolável. Todas as coisas boas têm de acabar", terá dito um dos suspeitos citado pelo FBI.

As autoridades acrescentam que este plano foi interrompido devido ao trabalho de agentes infiltrados e informadores. Os seis homens foram detidos na noite de quarta-feira. Se forem declarados culpados, poderão ser sentenciados a 20 anos de prisão.

“Trump está a criar uma situação muito perigosa”

Em entrevista, esta sexta-feira, à ABC News, Gretchen Whitmer afirmou, também, que Donald Trump está a “criar uma situação muito perigosa”. “De cada vez que ele faz uma publicação sobre mim no Twitter, de cada vez que ele diz que o Michigan deve ser libertado e que eu deveria negociar com as pessoas que tentaram raptar-me porque elas são ‘boas’, está a incitar ainda mais o terrorismo no país”.

Segundo a governadora, ela não será a “única” a passar por isto. “Certamente foi pior para mim do que para a maioria das pessoas, mas não fui a única a passar por isso, e nem sequer a única democrata”. “Esta Casa Branca tem o dever de denunciar isto mas não o faz — na verdade, faz o contrário”, acrescentou Gretchen Whitmer.