Facebook quer suspender temporariamente anúncios políticos após votação para as presidenciais nos EUA

O Facebook anunciou esta quarta-feira que pretende suspender temporariamente todos os anúncios políticos após o encerramento das urnas a 3 de novembro nos Estados Unidos, uma medida que a empresa justifica por querer combater a desinformação e a utilização abusiva dos seus serviços nos dias após a eleição presidencial norte-americana. Dias esses que se esperam muito complicado, porque Trump já disse que não está disposto para uma transição pacífica caso perca - disse-o depois de levantar suspeitas sobre os votos por correio postal.

A decisão abrange a remoção de conteúdos que utilizem uma linguagem militarista ou intimidadora, apelando à vigilância das mesas de voto, por exemplo, como fez recentemente Donald Trump Jr., que apareceu num anúncio instando as pessoas a “defenderem o seu voto”, juntando-se a um “exército” para proteger as urnas.

O Facebook garante também que a medida será aplicada a qualquer pessoa, incluindo o Presidente norte-americano e outros políticos, segundo o “The Washington Post”.

Numa altura em que enfrenta duras críticas por alegadamente a política do Facebook falhar a verificação da publicidade política, permitindo a proliferação da desinformação, a empresa tinha já comunicado que suspenderá a veiculação de novos anúncios políticos na semana anterior à eleição presidencial, ainda que continuem ativos os que tenham sido previamente aprovados.

Um dos cenários antecipados pelo Facebook, face à posição já manifestada por Trump, é a possibilidade de o atual Presidente recorrer à rede social para contestar os resultados. A empresa informou que na noite das eleições enviará notificações no Facebook e Instagram com a divulgação dos últimos resultados, em parceria com a Reuters. Se um candidato presidencial ou partido declarar vitória prematura, serão incluídas notas nas mensagens por estes partilhadas dizendo que a contagem ainda decorre ou assinalando o nome do vencedor.