NATO destaca que reunificação alemã foi um momento "decisivo" para a Europa

A NATO assinalou este sábado que a reunificação alemã, concretizada há 30 anos, foi um momento "decisivo" para a Europa e para o mundo, destacando que a aliança atlântica contribuiu para que esse momento fosse "possível".

"O 03 de outubro de 1990 foi um momento decisivo para a Alemanha, para a Europa e para o mundo. Ao proteger a liberdade e a democracia, a NATO ajudou a tornar possível a reunificação pacífica da Alemanha", escreveu o secretário-geral da aliança atlântica, Jens Stoltenberg, na rede social Twitter.

Segundo disse o responsável norueguês, citado também pela agência Efe, "uma Europa unida e um vínculo transatlântico forte continuam a ser vitais para a nossa segurança hoje".

As imagens da queda do muro de Berlim no dia 09 de novembro de 1989 converteram-se no símbolo da queda do bloco comunista e no fim da Guerra Fria.

O processo alemão de reunificação foi validado nas urnas no dia 18 de março de 1990, e posteriormente a união entre as duas Alemanhas selou-se no dia 03 de outubro de 1990.

A partir desse dia, a República Democrática da Alemanha (RDA, leste) deixou de existir e os novos estados federados passaram a fazer parte da unificada República Federal da Alemanha (RFA).