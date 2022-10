Afinal, como está a saúde de Donald Trump?

Poucos minutos depois de terminar o briefing dado pela equipa médica que está a acompanhar Donald Trump, e em que o médico da Casa Branca assegurou que a saúde do presidente estava a evoluir de forma muito positiva, os sites de notícias norte-americanos surgiam com outras informações.

De acordo com uma fonte próxima do chefe de Estado, que falou com os jornalistas sob anonimato, os sinais vitais de Trump nas últimas 24 horas “preocuparam muito” e as “próximas 48 horas serão decisivas”. “Não estamos ainda no caminho seguro da recuperação”, descreveu a mesma fonte. O New York Times identifica esta fonte como sendo o chefe de gabinete de Trump, Mark Meadows

Minutos antes, o cenário traçado pelo médico Sean Conley no exterior do Hospital Militar Walter Reed indicava que o chefe de Estado estava a melhorar e rapidamente: “Neste momento, eu e a minha equipa estamos muito satisfeitos com o progresso que o presidente fez. Quinta-feira, tinha uma tosse ligeira, congestão nasal e cansaço. Todos esses sintomas estão a desaparecer”.

Ainda de acordo com este primeiro relatório médico, após a primeira noite no hospital, as funções cardíacas, renais e hepáticas estavam normais e o presidente estava sem febre há 24 horas. “Estamos cautelosamente otimistas”, reforçou.

Mas quando questionado, por diversas vezes, se Donald Trump alguma vez tinha precisado de receber oxigénio para o ajudar a respirar, as respostas foram evasivas. Sem o negar sem margem para dúvidas, Conley limitou-se a responder: “Esta manhã não está com oxigénio nem com dificuldades respiratórias. E está muito bem disposto”.

Ao "New York Times", duas fontes próximas da Casa Branca tinham garantido antes que o presidente - que tenta a sua reeleição em novembro - teve dificuldades respiratórias na sexta-feira, decorrentes da infeção com o SARS CoV 2, com o nível de oxigénio no sangue a baixar. E que essa situação levou a que tivesse de receber oxigénio suplementar, precipitando a decisão de o transportar de helicóptero até ao hospital - uma viagem que, de carro, demora cerca de 30 minutos.

Os jornalistas insistiram. Em algum momento, precisou de oxigénio?: “Nenhum neste momento e ontem, enquanto esteve com a minha equipa, não esteve a oxigénio”.

Há quanto tempo está infetado?

A equipa médica também confirmou que o presidente norte-americano foi medicado com dois tratamentos diferentes. Primeiro recebeu um cocktail de anticorpos, produzido pela empresa Regeneron, e começou depois a tomar Remdesivir, um antiviral que tomará durante cinco dias. Este medicamento tem sido usado em doentes já com sintomas mais graves de covid-19.

Outra das dúvidas que surgiu após o briefing prende-se com o dia em que se soube que o presidente estava infetado com o novo coronavírus.

Sean Conley chegou a falar no estado do presidente “72 horas após o diagnóstico”, o que colocava os resultados do teste positivo na quarta-feira e não quinta-feira à noite, como foi inicialmente divulgado.

A dúvida obrigou a um esclarecimento oficial. “Esta manhã, usei incorretamente a expressão 72horas, em vez de dia 3 da infeção, e 48 horas em vez de dia 2, quando referia ao diagnóstico e à administração da terapia de anticorpos."

Entretanto, a partir da zona presidencial do Hospital Militar Walter Reed, Donald Trump tweetava: “Estou a sentir-me bem”.