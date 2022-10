Trump contra Biden: interrupções, insultos e mentiras num forte candidato a pior debate presidencial de sempre nos EUA

Terá o primeiro debate das presidenciais nos Estados Unidos da América sido “um espetáculo de merda”? Dana Bash, correspondente da CNN, acha que sim e disse-o em direto na antena, minutos depois do fim do confronto entre o Presidente Donald Trump e o ex-vice-presidente Joe Biden. Com interrupções frequentes, sobretudo pelo primeiro, troca de insultos, desrespeito pelas regras e um moderador (Chris Wallace, da Fox News) a ter de levantar a voz, o que se passou na terça à noite em Cleveland, Ohio (madrugada de quarta-feira em Portugal) não foi das discussões mais esclarecedoras a que os americanos tiveram ocasião de assistir.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler