Nagorno-Karabakh. Conselho de Segurança da ONU pede "fim imediato" dos combates

O Conselho de Segurança da ONU apelou na terça-feira, numa declaração unânime, para "o fim imediato dos combates" no terceiro dia de confrontos mortais no enclave Nagorno-Karabakh entre o Azerbaijão e as forças separatistas apoiadas pela Arménia.

Na declaração citada pela agência France-Presse, os 15 membros do Conselho de Segurança expressam "apoio ao apelo lançado pelo secretário-geral a ambos os lados, para cessar imediatamente os combates, acalmar as tensões e retomar negociações construtivas sem demora".

A declaração foi adotada durante uma reunião de emergência pedida pelos países europeus do Conselho de Segurança (Bélgica, Estónia, Alemanha, França e Reino Unido).

A Alta Comissária da ONU para os Direitos Humanos manifestou na terça-feira a sua preocupação face ao aumento das hostilidades entre o Azerbaijão e os separatistas arménios no enclave de Nagorno-Karabakh, instando as partes a declararem um "cessar-fogo imediato".

"Estou consternada com as informações sobre mortos e civis feridos, bem como sobre a destruição de bens e infraestruturas", afirmou a ex-Presidente chilena Michelle Bachelet, que foi designada Alta Comissária para os Direitos Humanos em 2018, em declarações citadas pelas agências internacionais.

Bachelet também apelou para que todas as partes "respeitem tanto a lei internacional dos direitos humanos como o direito internacional humanitário e, em particular, a proteção da população civil e das pessoas não envolvidas no combate".

Desde domingo que as forças do enclave separatista apoiadas pela Arménia, um país de religião cristã ortodoxa, e as do Azerbaijão se confrontam nos combates mais sangrentos desde 2016. Mais de 80 mortos foram já confirmados no ressurgimento do conflito.

No centro das deterioradas relações entre Erevan e Baku encontra-se a região do Nagorno-Karabakh.

Integrada em 1921 no Azerbaijão pelas autoridades soviéticas, a região proclamou unilateralmente a independência em 1991, com o apoio da Arménia.

Na sequência da uma guerra que provocou 30.000 mortos e centenas de milhares de refugiados, foi assinado um cessar-fogo em 1994 e aceite uma mediação russo-norte-americana-francesa designada Grupo de Minsk. No entanto, as escaramuças armadas permaneceram frequentes.

Em julho deste ano, os dois países envolveram-se em confrontos a uma escala mais reduzida que provocaram cerca de 20 mortos.

Os combates recentes mais significativos remontam a abril de 2016, com um balanço de 110 mortos.

O regresso do conflito armado a esta região separatista arménia do Nagorno-Karabakh está a suscitar receios sobre uma guerra em larga escala entre a Arménia e o Azerbaijão no Cáucaso do sul, onde Ancara e Moscovo disputam zonas de influência.